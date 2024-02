Von Peter Burghardt, Charleston

Vor dem Lokal stehen zahlreiche Polizeiautos, und in der Brauerei machen Polizisten mit Hunden die Runde. Das ist das Erste, was bei diesem Auftritt von Nikki Haley am Rande von Charleston in South Carolina auffällt, in ihrem Bundesstaat. Solcher Schutz war am Anfang ihres Wahlkampfes nicht so offensichtlich gewesen, noch Mitte Januar im verschneiten Iowa waren deutlich weniger Sicherheitsleute zu sehen. Inzwischen ist die republikanische Präsidentschaftskandidatin ganz offenkundig vorsichtiger, Gründe gibt es offenbar schon länger.