Migration in die USA:Am Fluss, der Welten trennt

Am Fluss, der Welten trennt

Migration in die USA

Millionen Menschen versuchen, von Mexiko aus in die USA zu gelangen. Zuwanderung wird zu einem der wichtigsten Themen des Präsidentschaftswahlkampfes. Ein Besuch am Rio Grande.

Von Peter Burghardt, Eagle Pass

An einem Freitagnachmittag, als gleich nebenan wieder Frauen, Männer und Kinder durch den Fluss nach Amerika waten, schlägt ein Mann Richtung Loch 3 ab. Ein Schwung, ein Ploppen, der Golfer schaut dem Ball hinterher. Der Golfplatz von Eagle Pass in Texas reicht von einer Brücke mit Grenzübergang nach Piedras Negras bis zur anderen, gegenüber weht die Flagge Mexikos. Das sonnenverbrannte Grün mit seinen neun Löchern liegt fast direkt am Rio Grande, der drüben Río Bravo heißt.