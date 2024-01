USA:Kongress legt Übergangsgesetz für Haushaltsfinanzierung vor

In den USA haben sich die Spitzen des Kongresses auf eine weitere Zwischenfinanzierung des Haushalts geeinigt. Mit der Überbrückungsfinanzierung bis März 2024 solle ein an diesem Freitag drohender Regierungsstillstand abgewendet werden, teilte der demokratische Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, am Sonntag (Ortszeit) mit.