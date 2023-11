Für Joe Biden und seine Strategen war es eine verwirrende Woche. Erst kamen diese neuen Umfragen, wonach der US-Präsident ein Jahr vor der Wahl so unbeliebt ist wie nie und in einem möglichen Duell mit Donald Trump zurückliegt. Und das, obwohl der Demokrat Biden Weltpolitik macht und der Republikaner Trump als Angeklagter durch amerikanische Gerichtssäle poltert. Dann wurde am Dienstag in mehreren Bundesstaaten regional gewählt, und siehe da: Bidens Partei geht es recht gut.

Die Demokraten eroberten beide Kammern im Parlament von Virginia, einem keineswegs linken Revier. Ein demokratischer Gouverneur gewann erneut im ansonsten republikanischen Kentucky. Und das ebenfalls konservative Ohio stimmte dafür, das liberale Recht auf Abtreibung in der dortigen Verfassung des Bundesstaats zu verankern. Biden gratulierte hocherfreut: "Die Demokraten hatten wieder einmal einen unglaublichen Abend."

Schon seit Monaten stürzt Biden in den Umfragen immer weiter ab

Damit setzte sich eine Stimmung fort, die seine Partei bereits durch die Midterms im Herbst getragen hatte. Die Wählerschaft misstraut vielerorts Trumps Hardlinern und ihrem Schlachtruf "Make America Great Again". Einerseits. Andererseits stellen Meinungsmacher seit Monaten fest, dass Biden in der Gunst seiner Landsleute immer weiter abstürzt und im November 2024 gegen MAGA-Trump verlieren könnte. Wie passt das zusammen?

Vier Jahre zuvor trat der frühere Vizepräsident als staatstragende Alternative zum irrlichternden Bewohner im Weißen Haus an, auf ihn konnte sich eine Mehrheit verständigen. Auch der eine oder andere moderate Freund der Republikaner hatte nichts dagegen, dass Trump aus dem Oval Office verschwand. Inzwischen tut sich Biden sogar schwer damit, demokratische Sympathisanten bei Laune zu halten. Dabei ist seine Bilanz nach bald drei Jahren deutlich besser, als Gegner sie machen.

Die US-Wirtschaft wächst mit fast fünf Prozent, die Regierung investiert Milliarden in Straßen, Brücken, Schienen. Die Inflation geht zurück, die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Als Russland die Ukraine überfiel, hielt der oberste Amerikaner die westliche Allianz zusammen. Der Beistand trägt entscheidend dazu bei, Putins Truppen zu bremsen, trotz zunehmenden Widerstands vonseiten der Republikaner. Seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel versucht der Diplomat aus Washington außerdem, die Schlacht im Nahen Osten nicht noch weiter eskalieren zu lassen.

Biden fuhr mit dem Nachtzug nach Kiew und flog mit der Air Force One nach Tel Aviv. Er war angeblich der erste US-Staatschef in einem Kriegsgebiet, in dem keine amerikanischen Truppen bestimmen. Kommende Woche soll Gastgeber Biden dann anlässlich des Asien-Pazifik-Gipfels Chinas Präsident Xi Jinping in San Francisco empfangen, zu besprechen sind unter anderem die Weltkrise und die Spannungen vor Taiwan. Gleichzeitig könnte der zuletzt verschobene Shutdown der US-Verwaltung bevorstehen, wenn die Republikaner Bidens Haushalt tatsächlich blockieren sollten.

Ziemlich viel Stoff für einen Mann, der in Kürze seinen 81. Geburtstag feiern will und der älteste Staatschef der amerikanischen Geschichte ist. Ein Arbeitstag Bidens sah kürzlich zum Beispiel so aus: Morgens nach den üblichen Briefings Besuch des Kollegen aus der Dominikanischen Republik, nachher Besuch des Kollegen aus Chile, gegen Mittag Treffen mit mehreren lateinamerikanischen Präsidenten. Nachmittags Flug nach Maine zu Überlebenden und Angehörigen von Opfern des Amoklaufs, bei dem ein Killer mit psychischen Problemen 18 Menschen erschossen hatte. Zwischendurch Telefonat mit dem israelischen Premier Benjamin Netanjahu.

Das Programm und die Lage könnten auch Jüngere ermüden, da tut sich Trump mit seinem Egotrip ohne politische Verantwortung gegenwärtig leichter. Aber ja, Biden stolpert mal, mal verspricht er sich (der 77-jährige Trump übrigens auch). Oft wirkt er erschöpft, und sein Gang ist steif. Laut einer Erhebung von New York Times und dem Siena College finden 71 Prozent der Befragten, dass Joe Biden zu alt sei. 62 Prozent sind der Ansicht, dass ihm die mentale Schärfe fehle. Jünger wird er nicht, das ist sein größtes Problem.

In der Studie zeigt sich obendrein, dass Trump in fünf von sechs wohl entscheidenden Bundesstaaten führt. Es sind Arizona, Georgia, Michigan, Nevada und Pennsylvania, nur in Wisconsin hat Biden noch einen Vorsprung. 2020 hatte er diese Swing States alle gewonnen. Offenbar kommen ihm vor allem junge Wählerinnen und Wähler abhanden, darunter Afroamerikaner, Latinos und muslimische Migranten. Viele von ihnen, auch progressive Demokraten, nehmen ihm die Treue zu Israel übel, trotz seines Einsatzes für Hilfsprogramme in Gaza.

"Biden ist brillant im Regieren", sagt ein Insider, "und schrecklich darin, damit zu prahlen."

Anderen ist die US-Südgrenze zu Mexiko wegen der Angst vor Migranten wichtiger als weitere Unterstützung ferner Länder. Bei seiner Rede an die Nation gab Biden vor Kurzem eine Art außenpolitischen Crashkurs und erklärte dem Publikum, weshalb es den USA nützt, Diktatoren und Terroristen im Zaum zu halten. Zahlreiche Zuschauer beschäftigen sich trotzdem eher mit den üppigen Preisen im Supermarkt und glauben der republikanischen Mär, der zufolge Biden im Ausland Milliarden Dollar verplempert und im Inland sein Programm Bidenomics die Energiepreise nach oben jagt.

"Bidenomics ist nur eine andere Art, den amerikanischen Traum zu beschreiben", sagt Biden, doch seine Botschaft dringt nicht genügend durch. "Präsident Biden, Sie müssen zu einem Waffenstillstand in Gaza aufrufen!", ruft ein Zuhörer in Illinois, wo der Wahlkämpfer Biden Gewerkschafter trifft. "We love you, Joe!", kontert ein anderer. Doch Amerikas Liebe zu ihm scheint begrenzt zu sein.

"Biden ist brillant im Regieren", zitiert das Magazin Politico Ben Harris, einen ehemals führenden Beamten im Finanzministerium - "und schrecklich darin, damit zu prahlen." Taktiker fragen sich, ob er lauter, ob sein Ton gegenüber Trump zumindest ansatzweise so aggressiv werden müsste wie Trumps Umgang mit ihm. Bisher wirbt er eher für sich selbst. Skeptiker fragen sich, ob statt Biden nicht doch lieber ein anderer Demokrat oder eine andere Demokratin antreten sollte.

David Axelrod machte die Zweifel zuletzt öffentlich. Nur Biden könne entscheiden, ob er weiter kandidieren wolle, schrieb der einstige Chefberater von Barack Obama. Es sei allerdings spät, die Pferde zu wechseln. Bisher hat sich niemand als Ersatz gemeldet, weder Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom noch Bidens Stellvertreterin Kamala Harris. Die Vorstellung, Michelle Obama könne noch antreten, ist pure Fantasie, auch wenn sie kürzlich beim Republikaner Vivek Ramaswamy spöttische Erwähnung fand.

Joe Biden setzt derweil seine Pilotenbrille auf, er will cool bleiben und dynamisch sein. Er glaube nicht, dass er in den umkämpften Bundesstaaten im Rückstand sei, sagt er. Er kenne andere Umfragen. Auf die Frage, ob sich die Menschen mehr Sorgen um den Zugang zu Abtreibung machen sollten als um sein Alter, antwortete Biden dies: Er denke nicht, dass sich das vergleichen lasse.