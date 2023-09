USA und Iran:Flug in die Freiheit

Iran gibt sich gesprächsbereit in alle Richtungen: Präsident Ebrahim Raisi bei einer Pressekonferenz in Teheran.

Von Peter Burghardt und Raphael Geiger, Istanbul/Washington

Es ging nun recht schnell mit den amerikanischen Gefangenen in Iran. Am Montagnachmittag iranischer Zeit, an der US-Ostküste war noch frischer Morgen, saßen die Amerikaner in einer katarischen Regierungsmaschine und flogen aus Teheran zunächst nach Doha, in die Freiheit. Mit im Flugzeug waren laut Berichten zwei Verwandte sowie der Botschafter Katars, das Land am Golf hatte zwischen Iran und den USA vermittelt.

Gleichzeitig wurden fünf iranische Häftlinge in den USA aus der Haft entlassen. Entscheidend allerdings sind jene sechs Milliarden Dollar aus Ölgeschäften, die das iranische Regime wieder verwenden darf, offiziell nur für humanitäre Zwecke. Die Konten mit dem Geld in Südkorea waren noch in der Amtszeit von Donald Trump unter Androhung von Sanktionen gegen die Banken gesperrt worden, zuvor hatte Trump damals das Atomabkommen mit den Mullahs aufgekündigt.

Die fünf US-Bürger waren unter dem Vorwurf der Spionage jahrelang inhaftiert

In der vergangenen Woche gab die Administration von US-Präsident Joe Biden bekannt, dass die Summe freigeschaltet und unter Auflagen auf katarische Konten überwiesen werden kann. Im Gegenzug ließ Teheran jetzt die fünf US-Bürger ziehen. Sie besitzen teilweise doppelte Staatsbürgerschaften und waren unter dem Vorwurf der Spionage jahrelang eingesessen, unter mutmaßlich unschönen Bedingungen vor allem im berüchtigten Gefängnis Evin der iranischen Hauptstadt.

Die Genehmigung zur Abreise kam zu Wochenbeginn, einen Tag vor der UN-Generalversammlung in New York, zu der auch Biden und sein iranischer Kollege Ebrahim Raisi erwartet werden. Zu Hause in Washington wird Biden von der Opposition wegen des Deals scharf kritisiert. Republikaner werfen ihm vor, eine Menge Lösegeld für Geiseln bezahlt zu haben, die Amerikaner hätten ihrer Meinung nach ohne jede Gegenleistung freigelassen werden müssen.

Republikanische Hardliner werfen dem Demokraten sogar vor, er helfe den Iranern auf diese Weise, ihren weltweiten Terror zu finanzieren. Das State Department unter Leitung von US-Außenminister Antony Blinken hatte zuletzt zwar versichert, dass die sechs Milliarden Dollar ausschließlich für Lebensmittel oder Medikamente ausgegeben werden dürfen. Doch unklar ist, ob Teile der zuvor eingefrorenen Einkünfte nicht bereits für andere Zwecke veranschlagt wurden. "Die iranische Führung wird das Geld nehmen und abhauen", schrieb der republikanische Senator Tom Cotton aus Arkansas vergangene Woche auf X, vormals Twitter. "Was um alles in der Welt hat Joe Biden gedacht, was passieren würde?"

Für das iranische Regime ist der Deal ein Erfolg, gerade des Timings wegen

Für das iranische Regime ist der Deal ein Erfolg, gerade des Timings wegen: Erst am Samstag jährte sich der Tod von Jina Mahsa Amini, der die größten Proteste in der Geschichte der islamischen Republik auslöste. In den vergangenen Wochen tat das Regime alles, damit es zum Jahrestag ruhig auf den Straßen bleibt. Dass der schon länger angekündigte Gefangenenaustausch gerade in dieser Woche geschieht, dürften die Mullahs als Zeichen ihrer wiedererlangten Stärke sehen. Präsident Raisi betonte vor seiner Abreise zur UN-Vollversammlung, dass Iran bestimme, wofür es das freigegebene Geld einsetzt. "Es gehört dem iranischen Volk", sagte Raisi. "Also wird die islamische Republik darüber entscheiden." So äußerte sich der Präsident in einem besonders seltenen Rahmen: Er empfing ein Team des US-Sender NBC. Und widersprach damit der Version der Biden-Regierung, wonach das vermittelnde Katar aufpasse, wohin die Milliarden fließen.

Raisi und sein Regime sind dabei, sich nach den Protesten zu stabilisieren. Einerseits durch Repression im Innern, andererseits dadurch, die Isolation in der Welt zu durchbrechen. Iran gibt sich gesprächsbereit, und zwar in alle Richtungen. Mit China, Russland und Indien, deren Shanghai-Organisation Teheran kürzlich beigetreten ist. Man spricht wieder mit Saudi-Arabien. Und mit den USA gab es zuletzt zumindest indirekte Verhandlungen, auch wenn es zu einem neuen Atomabkommen wohl noch weit ist. Iranische Oppositionelle im Ausland jedenfalls kritisierten den Gefangenen-Deal in etwa so scharf wie die Republikaner in Washington. Besonders den Zeitpunkt, so kurz nach dem Tod Jina Mahsa Aminis, finden viele pietätlos - und fürchten, wie die Republikaner, dass die Mullahs die sechs Milliarden Dollar als Lösegeld betrachten. "Es ermutigt das Regime, weitere Geiseln zu nehmen", twitterte eine Aktivistin.

Die Biden-Regierung setzt sich dem Verdacht außenpolitischer Schwäche aus

Die Biden-Regierung zahlt also einen hohen Preis für das Manöver und setzt sich im angehenden Wahlkampf dem Verdacht außenpolitischer Schwäche aus. Noch dazu liefert Iran Drohnen für Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, die USA dagegen unterstützen Kiew massiv mit Waffen und Geld. Andererseits könnte die Einigung dazu führen, dass sich Washington und Teheran zumindest wieder ein wenig annähern und die Atomverhandlungen vielleicht doch wiederbelebt werden könnten.

Die US-Iraner Siamak Namazi, der fast acht Jahre lang eingesperrt war, Morad Tahbaz, Emad Shargi und zwei andere sollten in Doha am Montag von Ärzten untersucht werden und dann in die USA fliegen.