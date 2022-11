Von Peter Burghardt

Wer drängt sich eigentlich bei den Demokraten auf, wenn Joe Biden irgendwann doch nicht mehr kann, will oder soll? Die Frage stellt sich der eine oder andere, obwohl der US-Präsident und seine Partei die Zwischenwahlen verblüffend gut überstanden haben. Biden wird bald 80 und will 2024 vielleicht noch mal antreten. Wo sind die Jüngeren? Wo sind die Frauen? Vizepräsidentin Kamala Harris ist bisher unauffällig. Romantiker träumen von Michelle Obama, aber die frühere First Lady scheint nicht ins Weiße Haus zurück zu wollen. Dann wäre da Gretchen Whitmer, 51, die Gouverneurin von Michigan.