US-Präsident Donald Trump auf dem Parteitag der Republikaner, projiziert vom Fotografen der New York Times in ein Wohnzimmer in Irondequoit, New York.

Nach vier Jahren unter Donald Trump stehen sich zwei Amerikas so erbittert gegenüber wie seit dem Bürgerkrieg nicht mehr. Am Dienstag wird gewählt. Eine Reise durch ein zerrissenes Land.

Von Hubert Wetzel und Christian Zaschke

I. Blaue Insel, rotes Meer

Richard Braxton aus Portland, Oregon, hat seit Neuerem eine Verbindung zu Deutschland. Er war zwar noch nie in dem Land, aber nachdem er bei den allabendlichen Protesten in Portland mehrmals in eine Tränengaswolke geraten war, beschloss er, sich eine Gasmaske zuzulegen. Er bestellte sie im Internet, und als er sie auspackte, stellte er fest, dass es sich um ein Exemplar der NVA handelte, der Armee der DDR. So kommt es, sagt er, dass er, wenn er des Nachts auf den Straßen von Portland unterwegs ist, an Deutschland denkt. Zumindest ein bisschen.