Jetzt sind die Giant Pandas also weg, Amerika vermisst sie bereits. Am vergangenen Mittwoch mussten Tian Tian, Mei Xiang und ihr Nachwuchs Xiao Qi Ji jeweils eine Transportbox besteigen, begleitet von trauernden Pflegern und Fans. Die drei Bären verließen den National Zoo in Washington und reisten zurück nach China , wo die beiden Eltern vor 23 Jahren als Leihgabe hergekommen waren. Dafür wird am kommenden Mittwoch der bedeutendste Chinese in den USA erwartet, Xi Jinping.

Joe Biden soll den chinesischen Präsidenten am Rande des Asien-Pazifik-Gipfels in San Francisco empfangen, bei der Vorbereitung des Termins kann das reibungslose Finale der Panda-Diplomatie auf keinen Fall geschadet haben. Außerdem hatten in den vergangenen Monaten drei Kabinettsmitglieder Peking die Aufwartung gemacht, um die Stimmung zu heben: Außenminister Antony Blinken, Finanzministerin Janet Yellen und Handelsministerin Gina Raimondo.

Im Gegenzug kam kürzlich Chinas Außenminister Wang Yi ins Weiße Haus, und Vize-Premier He Lifeng eilte seinem obersten Boss an die US-Westküste voraus. Das Treffen der Staatschefs ist von langer Hand geplant, jedes Detail soll stimmen. Der genaue Ort der Begegnung wird vorläufig geheim gehalten, damit vor der Tür nicht noch irgendwelche Proteste organisiert werden können. "In the Bay Area" würden sie sich treffen, heißt es, im Raum San Francisco. Am Ostufer des Pazifiks, der die Weltmächte verbindet und trennt.

Ganz grundsätzlich wünscht sich Biden wieder ein vernünftiges Gesprächsniveau mit seinem Kollegen, denn das wechselseitige Verhältnis war in der jüngeren Vergangenheit mehrfach auf neue Tiefststände gerauscht. Im August 2022 flog die Demokratin Nancy Pelosi nach Taipeh, damals Sprecherin im US-Repräsentantenhaus. China betrachtete den Besuch als enorme Provokation, eine Woche zuvor hatten Biden und Xi telefoniert. Dann überquerte Ende Januar 2023 dieser chinesische Spionageballon die USA - und wurde Anfang Februar von der US Navy abgeschossen.

Auch durchschnittliche Amerikanerinnen und Amerikaner bekamen plötzlich ein plastisches Gefühl für die Spannungen zwischen den USA und China, als ein Kampfjet F-22 Raptor das Flugobjekt mit einer Lenkrakete vom Typ AIM-9X Sidewinder vor der Küste von South Carolina vom Himmel holte. Es war der erste Abschuss über US-Gebiet seit dem Zweiten Weltkrieg. Ein ebenso bizarres wie symbolisches Manöver, Personen kamen nicht zu Schaden, aber umso mehr die wechselseitigen Beziehungen.

Zu Taiwan haben die USA eine "solide inoffizielle Beziehung"

Zu besprechen gibt es nun jede Menge. Schiffe und Flugzeuge beider Streitkräfte kamen sich im südchinesischen Meer zuletzt mehrmals gefährlich nahe. Das heikelste Thema dort ist Taiwan, das die USA unterstützen, ohne die Unabhängigkeit der Insel voranzutreiben. "Als führende Demokratie und technologisches Kraftzentrum" sei Taiwan "ein wichtiger Partner der USA im indopazifischen Raum", erläutert das State Department in einem "Fact Sheet" von Mai 2022. "Obwohl die Vereinigten Staaten keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhalten, haben wir eine solide inoffizielle Beziehung." Man teile "ähnliche Werte, tiefe Handels- und Wirtschaftsbeziehungen und starke zwischenmenschliche Bindungen".

Als Biden im September 2022 von einem Moderator des Fernsehsenders CBS gefragt wurde, ob die USA Taiwan im Falle einer chinesischen Invasion verteidigen würde, antwortete er, ja, falls es "einen noch nie da gewesenen Angriff" geben sollte. Ob er anders als in der Ukraine Truppen schicken würde, hakte der Interviewer nach. "Yes", erwiderte der US-Präsident. Angesichts der Verwirrung musste das Weiße Haus schnell nachschieben, dass sich die amerikanische Position zu Taiwan nicht geändert habe.

China bezeichnete Bidens spontanen Kommentar damals als ernsthaft falsches Signal. Dann wurde im Februar 2023, kurz vor dem Zwischenfall mit dem Ballon, das Memo eines Vier-Sterne-Generals öffentlich. Sein Bauchgefühl sage ihm, dass 2025 gekämpft werde, so Mike Minihan, Kommandeur des US Air Mobility Command. "Ich hoffe, ich liege falsch." Der US-Generalstabschef Charles Brown bemüht sich nun um einen dezenteren Ton. Er glaubt, "dass Xi Jinping Taiwan nicht wirklich mit Gewalt einnehmen will. Er wird versuchen, dies auf andere Weise zu erreichen".

Brown warb in einem Brief an den chinesischen General Liu Zhenli darum, die seit Pelosis Ausflug nach Taiwan ausgesetzten Kontakte der Armeen wieder aufzunehmen. "Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt", sagte er gerade in Tokio. "Ich bin hoffnungsvoll." Es sei "enorm wichtig, dass es bei diesem Dialog keine Fehlkalkulationen gibt". Biden wird das mit Xi erörtern, sein Credo lautet in groben Zügen so: Wettbewerb mit China, kein Konflikt.

Für die Republikaner ist China mittlerweile das, was die Sowjetunion früher war

Die USA und China könnten "dort zusammenarbeiten, wo unsere Interessen übereinstimmen, insbesondere bei transnationalen Herausforderungen, die die internationale Gemeinschaft betreffen", erklärte eine Sprecherin. Es geht um den Klimawandel, den gegenseitigen Handel, um Halbleiter aus Taiwan, die China braucht. Biden dürfte Xi darauf hinweisen, dass Peking eine Beeinflussung der Wahlen in den USA und in Taiwan unterlassen solle. Auch der Killer Fentanyl dürfte zur Sprache kommen, die Zutaten für die hunderttausendfach tödliche Droge schickt meistens China.

Und besonders werden die Kriege in Osteuropa und im Nahen Osten die Begegnung bestimmen. Washington ist der Ansicht, dass China als großer Käufer von iranischem Öl ein Druckmittel gegenüber Teheran besitzt, dem wesentlichen Unterstützer des Terrors der Hamas. Gleichzeitig hilft China offenkundig Wladimir Putin dabei, die westlichen Sanktionen zu umgehen, und beliefert Russland mit Komponenten für die Angriffe auf die Ukraine.

Vor allem für die Republikaner ist die Volksrepublik China mittlerweile das, was die Sowjetunion früher war, die größte Bedrohung Amerikas. Vor Putins Kreml fürchtet sich Donald Trumps Partei weniger. Selbst ohne Trump war bei der republikanischen TV-Debatte kürzlich wieder ausführlich von der Menge chinesischer Kriegsschiffe die Rede und davon, dass die US Navy Chinas Marine viel zu wenig entgegenzusetzen habe. Zuweilen wird an das Buch "The Grand Chessboard" erinnert, den Klassiker von Zbigniew Brzezinski, einst Sicherheitsberater von Jimmy Carter.

Ein gutes Vierteljahrhundert ist das Werk alt und dennoch wieder aktuell. "Das gefährlichste Szenario", schrieb Brzezinski 1997, "wäre möglicherweise eine große Koalition aus China, Russland und vielleicht dem Iran". In Ausmaß und Reichweite würde das an die Herausforderung erinnern, "die einst der chinesisch-sowjetische Block darstellte, auch wenn dieses Mal China wahrscheinlich der Anführer und Russland der Gefolgsmann wäre".

Anführer Xi fliegt jetzt in den USA ein. Die Pandas sind derweil wieder im Naturreservat Wolong nordwestlich von Chengdu angekommen und haben die Heimkehr offenbar gut überstanden.