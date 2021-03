Chinesische Soldaten während einer Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking: Der Volkskongress wird das Streitkräfte-Budget allein in diesem Jahr um 6,8 Prozent steigern.

Von Stefan Kornelius, München

Die neue US-Regierung unter Präsident Joe Biden und China unternehmen die ersten zaghaften Annäherungsversuche - begleitet von heftigem Theaterdonner auf beiden Seiten. So könnten schon in wenigen Tagen die Außenminister und die Sicherheitsberater beider Länder zu einem informellen Treffen zusammenkommen, um die lange Liste an Konflikten zu diskutieren, die das Verhältnis der beiden Großmächte belastet. Gleichzeitig erhöhen die USA den Druck auf China mit diplomatischen und militärischen Vorstößen.