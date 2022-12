Von Christian Zaschke, New York

Joe Biden konnte nicht widerstehen, die Gelegenheit war zu gut. Sein Vorgänger Donald Trump hatte kürzlich eine "große Bekanntmachung" angekündigt. Wie sich herausstellte, meinte Trump die Nachricht, dass er rundheraus lächerliche elektronische Sammelbildchen, sogenannte NFTs, von sich selbst verkaufte. Also schrieb Biden auf Twitter, auch er habe ein paar "große Bekanntmachungen". Und dann teilte er aus.

Wie ein Boxer Treffer um Treffer gegen einen überforderten Gegner landet, haute Biden seinem einstigen und womöglich auch künftigen Rivalen seine jüngsten Erfolge um die Ohren: die Inflation abgeschwächt. Das Gesetz zum Schutz der Ehe für alle verabschiedet. Die Basketballerin Brittney Griner aus russischer Haft zurück nach Hause geholt. Benzinpreise auf niedrigeren Stand als vor einem Jahr gesenkt. 10 000 neue Jobs in Arizona geschaffen.

Trump antwortete nicht, obwohl Elon Musk, der neue Besitzer von Twitter, sein Konto wieder freigeschaltet hat. Was hätte er auch schreiben sollen? Biden hatte mit jedem seiner Punkte recht.

Am Ende seines zweiten Jahres im Weißen Haus, auf dem Scheitelpunkt der Legislaturperiode, läuft es für Biden besser denn je. Es war erwartet worden, dass die Demokraten bei den Zwischenwahlen Anfang November, den Midterms, von den Wählerinnen und Wählern eine Abreibung bekommen. Zum einen ist es bei Midterms so üblich, dass die Partei des Präsidenten Verluste hinnehmen muss, zum anderen waren Bidens Beliebtheitswerte miserabel. Noch schlechter als die von Trump vor vier Jahren, und die waren schon historisch mies. Dann aber verloren die Demokraten viel weniger Sitze im Repräsentantenhaus als erwartet, und im Senat gewannen sie sogar einen Sitz hinzu.

Er hat vieles auf den Weg gebracht. Trotzdem drohen ihm zähe zwei Jahre

Unter den Umständen war das ein exzellentes Ergebnis, und die Partei pries Biden dafür. "You did it, Joe!", sagte Vizepräsidentin Kamala Harris: Du hast es geschafft. Die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts, beliebt beim linken Flügel der Partei, sagte: "Dieser Sieg gehört Joe Biden." Jaime Harrison, Chef des Demokratischen Nationalen Komitees, fügte an: "Ich muss Joe Biden danken." In der Partei spricht man mittlerweile von "Steady Joe", dem stabilen Joe. Das ist wohl auch eine Spitze gegen Trump, der Biden im Wahlkampf gern als "Sleepy Joe" verspottet hatte, als schläfrigen Joe.

Tatsächlich hat sich Biden als umtriebiger Präsident erwiesen. Die Liste, die er in Richtung Trump schickte, umfasst ja lediglich seine aktuellen Errungenschaften. Er hat in den vergangenen beiden Jahren ein massives Infrastrukturpaket auf den Weg gebracht. Er hat die Hilfen für Veteranen ausgeweitet. Er hat Geld zur Förderung der Halbleiterproduktion bereitgestellt und eine zumindest leichte Verschärfung der Waffengesetze durchgesetzt. Zur Feier des Gesetzes, das die Ehe für alle schützt, waren kürzlich einige Tausend Gäste vors Weiße Haus geladen. Nicht zuletzt hat Biden im Sommer nach monatelangem Ringen ein großes Klima- und Gesundheitspaket durch die beiden Kammern des Kongresses gebracht. Er ist damit der effektivste Präsident seit Jahrzehnten.

Bidens Kritiker werfen ihm vor, dass durch seine vielen teuren Programme die Inflation erst angefeuert worden sei. Den chaotischen Abzug aus Afghanistan nehmen sie ihm übel. Die Grenze zu Mexiko sei zu durchlässig, es strömten zu viele Menschen ins Land. Auch die massive Unterstützung der Ukraine stößt nicht auf ungeteilte Zustimmung. Bei den Midterms haben die Demokraten zwar viel besser abgeschnitten als erwartet, aber sie haben dennoch die Mehrheit im Repräsentantenhaus verloren. Innenpolitisch liegen zwei zähe Jahre vor Biden.

Umso wichtiger war es für die Demokraten, die Mehrheit im Senat zu behalten. Diese ermöglicht es Biden, vakante Posten an Bundesgerichten zu besetzen. Auch in dieser Hinsicht war er in der ersten Halbzeit seiner Amtszeit sehr effektiv. Mit einer solchen Bilanz müsste man eigentlich davon ausgehen, dass Biden sich 2024 erneut um die Präsidentschaft bewirbt, zumal der republikanische Kandidat womöglich wieder Trump heißt. Doch Biden ist im November 80 Jahre alt geworden. Bei einer erneuten Vereidigung als Präsident wäre er 82 Jahre alt, am Ende einer zweiten Amtszeit 86.

Zwei von drei Wählern meinen, Biden sollte nicht noch mal antreten

Biden selbst hat gesagt, es sei legitim, Fragen nach seinem Alter zu stellen. Sein Rat: "Schaut mich an." Wenn man diesen Rat befolgt, sieht man einen Präsidenten, der sich manchmal verhaspelt, der bisweilen nicht ganz bei der Sache ist und sich hin und wieder bewegt, als habe er auf seine innere Zeitlupentaste gedrückt. Man sieht allerdings auch, wie neulich bei der Verabschiedung des Ehe-Gesetzes, einen empathischen, lässigen Präsidenten mit Pilotenbrille, der sichtlich Freude hat an dem, was er tut.

Die New York Times hat anlässlich von Bidens 80. Geburtstag mit zehn Altersexperten gesprochen. Der Tenor: Biden raucht nicht, er trinkt keinen Alkohol, er ist verheiratet und ein Familienmensch, er treibt fünf Mal pro Woche Sport, er hat einen Job, der ihn geistig fordert und fit hält und eine exzellente medizinische Betreuung. Daher stehe einer zweiten Amtszeit prinzipiell nichts im Wege.

Verschiedenen Umfragen zufolge sind zwei Drittel der Wählerinnen und Wähler der Ansicht, Biden solle nicht noch einmal antreten. Als Hauptgrund wird sein Alter genannt. Allerdings gibt es derzeit keine potenziellen Nachfolger unter den Demokraten, die sich aufdrängten, und letztlich liegt die Entscheidung bei Biden selbst. Wenn er antreten will, wird die Partei ihm nicht im Weg stehen.

Biden sagt auf die Frage, ob er eine zweite Legislaturperiode anstrebe, er habe grundsätzlich die Absicht, erneut zu kandidieren, wolle sich aber zunächst mit seiner Familie abstimmen. Seine Ehefrau Jill Biden gilt als seine wichtigste Beraterin. Man wolle in den stillen Tagen darüber sprechen und eine Entscheidung treffen, hat Biden gesagt. Vielleicht kommt es also im Januar zu einer wirklich großen Bekanntmachung.