Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa: Trotz einiger Gerichtsverfahren führt er die Umfragen zu den Vorwahlen an.

Donald Trump sei ein Aufständischer, urteilt das Oberste Gericht des Bundesstaats. Er dürfe darum bei den nächsten Vorwahlen in dem Bundesstaat nicht mehr als Präsident kandidieren. Trump will nun den Supreme Court in Washington zu Hilfe rufen.