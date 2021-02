Die republikanische Abgeordnete Marjorie Taylor Greene vertrat die Ansicht, dass Brände in Kalifornien mittels eines Weltraum-Lasers von reichen Juden entfacht wurden, die den Demokraten nahestehen.

Die Republikanische Partei stellt sich hinter Trump und toleriert Abgeordnete in ihren Reihen, die an jüdische Laser aus dem All glauben. Das Gesicht der Partei von Abraham Lincoln drohe gerade eine antisemitische Verschwörungsideologin zu werden, kommentiert SZ-Autor Christian Zaschke.