Merkel spricht in New York

Der deutschen Öffentlichkeit präsentierte die Bundesregierung am Freitag ihr "Klimaschutzprogramm 2030", jetzt nutzt Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Rede auf dem Klimagipfel der Vereinten Nationen in New York unter anderem dazu, auch dem Rest der Welt die geplanten Maßnahmen vorzustellen, mit denen Deutschland die Ziele des Pariser Klimaabkommens einhalten will. Ab 16.50 Uhr deutscher Zeit spricht die Kanzlerin auf dem Klimagipfel (siehe Livestream oben).

Nach Merkel wird der französische Präsident Emmanuel Macron auftreten, weitere Redner werden Chinas Außenminister, der EU-Ratspräsident Donald Tusk, Russlands stellvertretender Ministerpräsident und der britische Premierminister Boris Johnson sowie Indiens Ministerpräsident Narendra Modi sein. Vorgesehen ist darüber hinaus eine Rede der sechzehnjährigen Schwedin Greta Thunberg, deren Schulstreik der Auslöser für die internationalen Fridays-for-Future-Demonstrationen war.

In Deutschland haben die Pläne der großen Koalition bislang viel Kritik ausgelöst. Auf Empörung stößt bei Klimaschützern und Experten vor allem die vorgesehene CO₂-Bepreisung von anfangs lediglich zehn Euro pro Tonne Kohlenstoffdioxid.

Wie der Rest der Welt auf das deutsche Klimapaket reagieren wird, ist offen - Maßnahmen wie der Kohleausstieg und eine CO₂-Bepreisung sind keine deutschen Erfindungen. Außerdem wird Deutschland seine Klimaziele für 2020 verfehlen.

Sehen Sie einen Live-Stream vom UN-Gipfel oben im Video.