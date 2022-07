Von Isabel Pfaff, Genf

Entsteht hier gerade ein neues Menschenrecht? Ein schwüler Junitag in Genf, Völkerbundpalast, Gebäude E, Saal XX. Ein Mann mit zerzaustem grauen Haar sitzt vor ein paar Hundert Diplomaten und sagt: "Ich will alles in meiner Macht Stehende tun, damit vom Klimawandel betroffene Menschen gehört und vor Misshandlung geschützt werden." Der Mann heißt Ian Fry und ist seit ein paar Monaten Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen (UN). Fry soll sich um den Schutz von Menschenrechten im Kontext des Klimawandels kümmern, den Auftrag hat ihm der UN-Menschenrechtsrat erteilt. An diesem Nachmittag erstattet Fry den Mitgliedern des Rats zum ersten Mal Bericht.