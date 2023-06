Von Silke Bigalke und Tami Holderried

Der Chef der Wagner-Truppe, Prigoschin, hatte sich schon seit Monaten offen mit dem russischen Verteidigungsminister Schojgu gestritten. Zuletzt sagte Prigoschin sogar ganz offen, dass es eigentlich keinen Grund für den Krieg in der Ukraine gebe. Die russische Regierung würde die Bevölkerung belügen.

Und dann startete Prigoschin am Samstag einen Putschversuch gegen Schoigu. Für einige Zeit schien sogar möglich, dass es Kämpfe in der russischen Hauptstadt Moskau gibt - bevor doch wieder alles vorbei war.

Was ist da in Russland passiert - und ist es überhaupt schon vorbei? Über die vielen Ungewissheiten und Spekulationen spricht in dieser Folge Silke Bigalke, die SZ-Korrespondentin in Moskau.

Den Text zum Diesel-Urteil können Sie hier lesen.

Den Kommentar von Iris Mayer zur Landratswahl in Sonneberg lesen Sie hier.

Weitere Nachrichten: AfD stellt Landrat in Sonneberg; Mindestlohn wird leicht erhöht; Deutsche Soldaten in Litauen.

Moderation, Redaktion: Tami Holderried

Redaktion: Ann-Marlen Hoolt

Produktion: Annika Bingger.

