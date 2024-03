Ukraine-Hilfe:Weniger ist nicht mehr

Von Georg Ismar und Sina-Maria Schweikle, Berlin

Eigentlich ist es ein kleines Jubiläum. Die Treffen der "Ukraine Defence Contact Group" werden einmal ihren Platz in den Geschichtsbüchern finden. Und im Fokus wird dann wohl die Frage stehen, ob genug getan wurde, um Wladimir Putin Einhalt zu gebieten. Jedenfalls ist am Dienstag das inzwischen 20. Treffen der Gruppe, diesmal wieder auf der Air Base Ramstein in Rheinland-Pfalz, dem größten US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten. Im Fokus steht diesmal der Munitionsmangel der Ukraine, am 755. Tag des von Russland begonnenen Krieges.