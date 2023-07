Von Florian Hassel, Belgrad

Viorel Panait, verantwortlicher Manager im rumänischen Schwarzmeerhafen Constanta, war optimistisch, als er wenige Tage nach dem Ausstieg Russlands aus dem Schwarzmeer-Getreidekorridor zur Rolle des eigenen Hafens befragt wurde. Digitale Neuerungen hätten die Einreichung von Zollerklärungen von zwei Tagen auf 30 Minuten reduziert, die Ukraine habe ihre Donauhäfen Reni und Ismail aufgerüstet und am ukrainisch-rumänischen Grenzübergang Vadul Siret-Dornesti solle ein neues Umladesystem für ukrainisches Getreide entstehen, das per Eisenbahn an die Grenze gebracht werde, sagte Manager Panait der Nachrichtenagentur Reuters.

Nur von Januar bis Juni habe allein Constanta 7,5 Millionen Tonnen ukrainischen Getreides verschifft, 2023 werde wohl einen neuen Rekord bringen. Auch einige ukrainische Fachleute gaben sich optimistisch. Agraranalyst Alexander Piraschtschi überschlug, die Ukraine habe schon im März 2023 ebenso viel Getreide über frei zugängliche Häfen exportiert wie über die vom Getreidekorridor umfassten Schwarzmeerhäfen Odessa, Juschni und Tschornomorsk. Dem Analysten Pjotr Melnik zufolge könnten allein die Donauhäfen bald bis zu 36 Millionen Tonnen Getreide im Jahr exportieren.

UN-Generalsekretär fordert Rückkehr Russlands zum Getreideabkommen

Freilich sind die Transportkosten über die Donauhäfen oder per Eisenbahn deutlich höher als bei der Ausfuhr mit seegängigen Schiffen über das Schwarze Meer. Vor allem muss ukrainisches Getreide überhaupt erst einmal sicher die Grenze überqueren. Und am frühen Montag ließ Russlands Präsident Wladimir Putin nach zerstörter ukrainischer Infrastruktur in Odessa, Juschni und Tschornomorsk auch den ukrainischen Donauhafen Reni erstmals mit iranischen Drohnen bombardieren und drei Getreidesilos zerstören.

Noch ist unklar, ob der Angriff auf Reni nur ein Warnschuss war und zu einer Kampagne gehört, mit der Putin im Austausch gegen ein Wiederaufleben des Getreidekorridors die Aufhebung westlicher Sanktionen erreichen will - oder ob der Kremlchef die ukrainische Getreideexportinfrastruktur systematisch zerstören und Kiew so einer seiner wenigen Einnahmequellen im Krieg nehmen will. Neben Getreidesilos könnte Russland etwa auch Züge mit Getreide auf dem Weg zu den Donauhäfen bombardieren.

Schon die Folgen des ersten Angriffes auf Reni waren sofort zu spüren: Internationale Getreidepreise stiegen um gut fünf Prozent. UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor verheerenden Folgen des aufgekündigten Getreideabkommens für "verletzliche Länder, die Mühe haben, ihre Menschen zu ernähren", und forderte Moskau auf, dem Abkommen wieder beizutreten.

Doch der russische Präsident gibt sich unnachgiebig. Vor einem Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg stellte Putin fest, es sei "nutzlos, das Getreideabkommen weiterzuführen". Dieses habe nicht wie ursprünglich geplant vor allem armen Ländern geholfen, sondern sei "schamlos nur für die Bereicherung großer US- und europäischer Firmen genutzt worden". Mehr als 70 Prozent der Getreideexporte seien an Länder mit hohem und mittlerem Einkommen gegangen, arme Länder hätten gerade eine Million Tonnen bekommen, also weniger als drei Prozent der ukrainischen Exporte.

Russlands Alleinherrscher verbreitet Lügen

Mit der Realität haben die Behauptungen Putins wenig zu tun. Der offiziellen Datenbank der Vereinten Nationen zum Getreidekorridor zufolge gingen von insgesamt knapp 33 Millionen Tonnen Getreide acht Millionen Tonnen nach China, gut drei Millionen Tonnen in die Türkei. Arme Länder wie Ägypten und Bangladesch, Tunesien und Indien, Libyen, Athiopien oder Vietnam, der Sudan oder Somalia bekamen weitere rund 6,7 Millionen Tonnen aus dem Getreidekorridor.

In seiner Rechtfertigung vor dem Afrika-Gipfel behauptete Putin zudem wieder, russische Getreideexporte unterlägen Sanktionen. Tatsächlich sind diese wie auch Lebensmitteltransporte ausdrücklich von Sanktionen ausgenommen, hat Russland seit Beginn seines Angriffes auf die Ukraine seine eigenen Getreideexporte auf Rekordniveau gesteigert.

Zwar veröffentlicht Russland seit März 2022 keine Exportzahlen mehr. Doch Fachleute des US-Landwirtschaftsministeriums nutzen Hafenstatistiken, Schiffsdaten und Importdaten wichtiger Handelspartner, um die Größenordnung des russischen Getreidehandels festzustellen - und kamen bereits Mitte Mai zu einem eindeutigen Ergebnis: "Der bedeutendste Exporteur in der Schwarzmeerregion ist Russland... Entgegen der Behauptungen der russischen Regierung über Exportbehinderungen sind Russlands Getreide- und Samenexporte ... aufgeblüht, mit reichhaltigem Angebot und konkurrenzfähigen Preisen."

So habe Russland in der Saison 2022/23 monatlich allein an Weizen und allein per Schiff durchschnittlich 3,5 Millionen Tonnen exportiert: in die Türkei oder Ägypten, den Iran und Saudi-Arabien, Sudan oder Algerien. Dazu gingen umfangreiche Exporte auf dem Landweg etwa nach Kasachstan. Insgesamt werde Russland 2022/23 45 Millionen Tonnen allein an Weizen exportiert haben - gut ein Drittel mehr als in der Saison vor dem Überfall auf die Ukraine.

Zudem steht Russland vor einer weiteren Rekordernte und wird seine Getreideexporte noch steigern können. Gleichzeitig will Putin das aufgekündigte Abkommen als Druckmittel gegenüber der Ukraine und seinen Alliierten nutzen, um Sanktionen aufheben zu lassen. So verlangt Moskau etwa, eine staatliche Bank wieder an das internationale Zahlungssystem Swift anzuschließen, Düngerprodukte von Sanktionen zu befreien und Russland bedienende Schiffe wieder durch westliche Versicherungen versichern zu lassen. Von diesen Schritten könnten vor allem russische Ölexporte profitieren.

Die große Frage ist, wie der Westen - im Klartext: das Weiße Haus und die Nato - auf Putins Droh- und Zerstörungskampagne reagieren. Zunehmend fordern prominente US-Stimmen, etwa ukrainische Getreideexporte im Schwarzen Meer mit US-Kriegsschiffen zu sichern. Der ehemalige US-Admiral und Nato-Oberkommandeur James Stavridis etwa forderte am Dienstag, Getreideschiffe im Schwarzen Meer von Nato-Kriegsschiffen zu eskortieren zu lassen, wie es die US-Marine in den Achtzigerjahren im Konflikt mit dem Iran in der Straße von Hormuz mit fremden Öltransportern getan habe.

Bisher allerdings gibt es keine Hinweise, dass die USA dazu bereit wären. Nach den Angriffen auf den Donauhafen Reni gab sich Matthew Miller, Sprecher des US-Außenministeriums, zwar entrüstet.

Doch als Antwort auf die russische Zerstörungskampagne sagte er nur: "Wir werden mit unseren Partnern in der Region weiterberaten, wie wir alternative Wege finden und Getreide aus der Ukraine bringen. Dabei ist uns bewusst, dass es ohne die Wiedereröffnung der Seekorridore keine perfekte Lösung gibt, die der Ukraine erlauben würde, die gleiche Menge Getreide wie unter der Schwarzmeer-Getreideinitiative zu verschiffen. Es gibt schlicht keinen Weg, genug Getreide über die Donauhäfen zu bringen, über Land oder mit irgendeinem anderen Weg."