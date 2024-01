Der Titel des Papiers aus dem Bundesinnenministerium ist lang und abschreckend, sein Inhalt kurz und erleichternd. Das wenige, was die "Ukraine-Aufenthaltserlaubnis-Fortgeltungsverordnung" beinhaltet, verscheucht eine Schreckensvision, die durch viele Rathäuser und Landratsämter geisterte. Dort hatte man befürchtet, dass bald Hunderttausende Ukrainerinnen und Ukrainer vor den Ausländerämtern Schlange stehen, um ihre Aufenthaltserlaubnis zu erneuern. "Der zusätzliche Aufwand in den Ausländerbehörden wäre erheblich gewesen", sagt Hartmut Dedy, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetags. Nun dürfen alle Menschen, die nach Russlands Angriff auf ihre Heimat nach Deutschland flüchteten und hier bis 1. Februar eine Aufenthaltserlaubnis haben, länger bleiben, ohne noch mal zum Amt zu müssen. Ihre Erlaubnis gilt fort bis März 2025.

Ungefähr 1,1 Millionen Menschen aus der Ukraine leben derzeit in Deutschland, etwa eine Million mehr als vor zwei Jahren. Die allermeisten kamen gleich in den ersten Monaten nach Kriegsausbruch. Seither steigt ihre Zahl nur noch langsam. Im vergangenen Oktober registrierte das Statistische Bundesamt knapp 25 000 Zuzüge aus der Ukraine, im selben Monat zogen 11 000 Ukrainerinnen und Ukrainer wieder in ihre Heimat zurück.

Viele zog es nach Niedersachsen, wo schon etliche Landsleute leben

Ganz genau sind diese Zahlen jedoch nicht. Flüchtlinge aus der Ukraine müssen kein Asylverfahren durchlaufen und dürfen sich in der Europäischen Union frei bewegen. Nicht alle melden sich ab, wenn sie Deutschland verlassen. Und viele sind sehr mobil. Allein zwischen Herbst 2022 und Frühjahr 2023 zog jeder Fünfte innerhalb Deutschlands um, wie das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung (BiB) in einer großen Umfrage herausfanden. Schon damals lebten 79 Prozent der Befragten in privaten Wohnungen.

Zugleich sind immer noch viele in Hotels, Pensionen oder Gemeinschaftsunterkünften untergebracht, die eigentlich für die wachsende Zahl von Asylbewerbern aus anderen Ländern gebraucht werden. Ukrainer, die eine Unterkunft vom Staat benötigen, werden zwar ebenso über die Bundesländer verteilt wie andere Flüchtlinge. Allerdings zieht es viele von ihnen in die Ballungsräume, in denen ohnehin Wohnungsmangel herrscht, aber auch in Gegenden, wo schon vor dem Krieg relativ viele Landsleute lebten, besonders nach Niedersachsen.

Eine "sehr große Herausforderung" für Städte und Gemeinden ist es Dedy zufolge vor allem, Plätze in Kitas und Ganztagsschulen für die Kinder alleinerziehender Mütter zu finden. Etwa ein Drittel der Geflüchteten sind Kinder und Jugendliche, und von den Erwachsenen sind zwei Drittel Frauen. Zu Beginn der Weihnachtsferien besuchten mehr als 220 000 aus der Ukraine geflüchtete Kinder und Jugendliche deutsche Schulen.

Nur jeder Vierte ist in Arbeit

Das Hauptproblem dabei sind die fehlenden Erzieher, Lehrer und Betreuer. "Ich finde einfach die Menschen nicht", klagt Reinhard Sager, der Präsident des deutschen Landkreistags. Andererseits wären diese Fachkräfte ja da: Ein großer Teil der erwachsenen Flüchtlinge aus der Ukraine ist hoch qualifiziert, 72 Prozent der Erwachsenen haben laut einer früheren IAB-BiB-Befragung eine akademische Ausbildung.

Aber nur 164 000 ukrainische Bürger waren im September 2023 in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt, etwa 110 000 mehr als vor dem Krieg. 700 000 bezogen Bürgergeld oder andere Regelleistungen der Bundesagentur für Arbeit, 480 000 von ihnen waren als erwerbsfähig registriert. Die Beschäftigungsquote lag bei lediglich 24,9 Prozent.

Woran liegt das? Politiker wie CDU-Chef Friedrich Merz verweisen auf deutlich höhere Beschäftigungsquoten ukrainischer Flüchtlinge in anderen Zufluchtsländern und können sich dabei auf Studien wie die des Migrationsforschers Dietrich Thränhardt für die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung berufen. Herbert Brücker, Leiter des Forschungsbereichs Migration, Integration und internationale Arbeitsmarktforschung am IAB, hält die meisten der genannten Vergleichszahlen dagegen für "nicht belastbar".

Tatsächlich beruhen viele Angaben, etwa aus Polen oder Tschechien, auf Schätzungen. Und die viel zitierte, rekordverdächtig erscheinende Beschäftigungsquote, nach der 78 Prozent der nach Dänemark geflüchteten Ukrainerinnen und Ukraine Arbeit gefunden hätten, reduziert sich bei näherem Hinsehen laut staatlicher Arbeitsmarktagentur auf 51 Prozent - was immer noch doppelt so hoch ist wie hierzulande.

Die Bürokratie und die Sprache sind große Hürden

Nicht belegen lässt sich aus diesen Zahlen die These, dass der Bezug von Bürgergeld ukrainische Flüchtlinge davon abhält, sich einen Job zu suchen. Auch in Ländern mit ähnlich hohen Sozialleistungen wie etwa den Niederlanden sind vergleichsweise mehr von ihnen in Arbeit als hier. Der Migrationsprofessor Thränhardt hält eher die deutsche Bürokratie für eine Hürde, etwa bei der Anerkennung von Berufsabschlüssen.

Dazu kommt die Sache mit der Sprache. Natürlich finden sich Ukrainerinnen und Ukrainer einfacher in anderen slawischsprachigen Länder wie Tschechien oder Polen zurecht. Mit den Deutschkenntnissen der Geflüchteten geht es IAB und BiB zufolge dagegen nur langsam voran.

Umstritten ist aber auch die Strategie, wie Geflüchtete im Arbeitsmarkt ankommen sollen. Zwar hat Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) einen "Job-Turbo" verkündet und den Arbeitsagentur-Vorstand Daniel Terzenbach zum Sonderbeauftragten berufen, um die Integration zu beschleunigen. Doch bisher setzen die Bundesagentur für Arbeit und die Forscher im ihr angeschlossenen IAB eher auf geduldige Gründlichkeit: erst Deutsch lernen, dann Arbeit suchen. Hochgebildete Flüchtlinge in prekäre Jobs etwa als Paketfahrer zu jagen, hält der IAB-Wissenschaftler Brücker für eine Vergeudung von Qualifikation. Er zeigt sich zuversichtlich, dass nun, da immer mehr Ukrainerinnen und Ukrainer ihre Integrationskurse abgeschlossen haben, auch immer mehr von ihnen Arbeit finden. "Da braucht man etwas Geduld", sagt er.

Wie schnell sich die Menschen aus der Ukraine integrieren, hängt aber auch von ihren Lebensplänen ab. Laut der IAB-BiB-Studie mit mehr als 6000 Befragten wollen 29 Prozent für immer bleiben, 15 Prozent noch für einige Jahre und 31 Prozent bis Kriegsende. Doch wann das kommt, weiß heute niemand.