Ein ukrainischer Soldat winkt von einer Panzerhaubitze in der Region Donezk.

Der angekündigte Vorstoß der Ukraine könnte noch auf sich warten lassen. Zwar hat das Land inzwischen einen Großteil der zugesagten Waffen aus dem Westen erhalten - doch Beobachter bezweifeln, dass das reicht. Und Russland baut kräftig an seinem Verteidigungsnetz.

Von Florian Hassel, Belgrad

Es war ein hochkarätiger Kiewer Kriegsrat. Der Ministerpräsident und mehrere Minister, der Generalstabschef, die Chefs der drei Geheimdienste und der Sekretär des Nationalen Sicherheitsrats lieferten Präsident Wolodimir Selenskij am Montag Lageberichte ab. "Wir diskutierten die Frage von Waffen und Munition für unsere Kämpfer - und die Lage auf dem immer noch besetzten Territorium und unsere Gegenaktion", so beschrieb es Selenskij.

Die Gegenaktion dürfte die lang erwartete Gegenoffensive sein, mit der die Ukraine kritische Gebiete im Süden und Südosten zurückgewinnen will; möglicherweise auch die schon 2014 besetzte Krim. Ob die Offensive in Tagen, Wochen oder gar erst Monaten kommt, weiß außer der Kiewer Führung niemand - auch nicht, wo wie welches Ziel angegriffen werden soll.

Eckdaten sind bekannt: etwa, dass die Ukraine acht neue Sturmbrigaden (schätzungsweise bis zu 40 000 Mann) neu aufgestellt hat und Analysten zufolge bis zu 110 000 Mann für eine Offensive zur Verfügung haben dürfte. Auch, dass die westlichen Partner der Ukraine - allen voran die USA - der Ukraine mittlerweile fast alle zugesagten Waffen und Munition geliefert haben wollen. Dazu gehören etwa "über 230 Panzer und über 1550 gepanzerte Fahrzeuge" (US-Verteidigungsminister Lloyd Austin). Der ukrainische Generalstabschef Walerij Saluschnyi hatte Ende 2022 gesagt, er brauche 300 westliche Panzer, um die Russen erfolgreich anzugreifen. Unter den Panzern sind der Bundesregierung zufolge etwa auch 18 Leopard-2-Panzer.

Der intensive Regen hat Felder und Wege schlammig gemacht

Gleichwohl könnte die Offensive auf sich warten lassen. Innenminister Ihor Klymenko sagte, die Ukraine bewaffne erst jetzt endgültig die acht neu gebildeten Brigaden, die dafür "zusätzliche Ausbildung von zwei, drei Wochen" erhielten. Ein New-York-Times-Reporter berichtete aus der Region Saporischschja von einer Einheit der 43. Artilleriebrigade, deren von Deutschland und Holland gelieferte Panzerhaubitzen 2000 mit ihren 60 Tonnen jetzt schwer vom Fleck kämen: Angesichts wochenlanger, ungewöhnlich intensiver Regenfälle im April seien viele Felder und Wege äußerst schlammig. "Bis das Wetter besser wird, wird es keine Gegenoffensive geben", sagte ein Offizier. Erst müsse die Sonne den Frühjahrsschlamm zu einer harten Oberfläche trocknen.

Ohnehin dürfte die Offensive nur an einzelnen Stellen der rund 1000 Kilometer langen Front erfolgen, um etwa die besetzte Stadt Melitopol und die südlich oder südöstlich liegenden Hälften der Region Saporischschja und Cherson zu befreien. Hier kontrolliert Russland den Zugang zur Krim, von der aus Russland Raketen auf die gesamte Ukraine abfeuert und mit Kriegsschiffen den ukrainischen Handel über das Asowsche und Schwarze Meer unterbindet.

Im Westen machte Russland Schlagzeilen mit erneuten Wechseln in der militärischen Führung (so wurde der Chef der Militärlogistik, General Misinzew, ausgetauscht) oder mit den angeblich 20 000 Toten und 80 000 Verletzten allein in den letzten fünf Monaten. Weniger Beachtung fand dagegen, dass Russland dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow zufolge jeden Monat gut 20 000 Mann neu rekrutiert und seine Verluste rein zahlenmäßig ausgleicht.

Drohnen können auf der Krim nur punktuell Schaden anrichten

Das Institut für Kriegsstudien (ISW) in Washington analysierte, Kommandowechsel und Zerstrittenheit hätten "die Fähigkeit des russischen Militärs degradiert, eine kohäsive Militärkampagne in der Ukraine auszuführen". Eine andere Frage ist, ob die ukrainischen Kräfte für eine erfolgreiche Offensive ausreichen.

Wie Satellitenaufnahmen etwa in der Washington Post zeigen, hat Russland ein weitgespanntes Verteidigungsnetz aufgebaut - und das schon in den besetzten Gebieten der Regionen Saporischschja und Cherson, den erwarteten Hauptstoßrichtungen einer ukrainischen Offensive. Russland hat Dutzende gefährdete Vormarschpunkte mit einem tief gestaffelten Netz aus Panzergräben, Schützengräben und verdeckten Artilleriestellungen gesichert. Etwa mit Hilfe der aus Sowjetzeiten stammenden Maschine BTM-3, die in nur einer Stunde Gräben von bis zu 800 Metern Länge ausheben kann.

Das gilt auch und erst recht für die Krim. Die Krim ist eine Halbinsel, auf sie führt im Nordwesten nur die gerade sechs Kilometer breite Perekop-Landbrücke sowie eine noch schmalere Verbindung nordöstlich von Medwediwka. Moskau hat auch diese und andere Punkte stark befestigt. Die Ukraine verfügt weder über eine kampffähige Marine noch über moderne Kampfflugzeuge, um die Krim vom Wasser aus massiert anzugreifen. Stattdessen verlässt sie sich bisher auf mit Bomben ausgerüstete Drohnen, die freilich nur punktuell Schaden anrichten können.

Ex-General Stephen Twitty, früher Vize-Kommandeur der US-Streitkräfte in Europa, erwartet vor diesem Hintergrund keine große, weitgespannte Offensivoperation, sondern "eine Serie von offensiven Operationen", bei denen die Ukrainer wie im Spätsommer 2022 "kleine Geländegewinne erzielen", so Twitty im Gespräch mit Newsweek. Das ISW meldete, Russland bereite womöglich zudem eine eigene Offensive in Saporischschja und Cherson vor.