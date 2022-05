CDU-Chef Friedrich Merz, im Bild bei einer Rede in Düsseldorf zu sehen, will bald nach Kiew reisen.

Der CDU-Chef will in den kommenden Tagen in die Ukraine reisen. Der Plan erhöht auch den Druck auf den Kanzler.

Von Robert Roßmann, Berlin

CDU-Chef Friedrich Merz will in den kommenden Tagen in die Ukraine reisen. Einen genauen Termin möchte die Partei aus Sicherheitsgründen nicht bekanntgeben. Es hieß am Sonntag aber, Merz werde in jedem Fall noch an der gemeinsamen Klausur der Präsidien von CDU und CSU an diesem Montag in Köln teilnehmen, bevor er in die Ukraine fahre.

Der Stabschef von Merz in der Unionsfraktion, Jacob Schrot, twitterte, die Reise von Merz solle mehrere Botschaften haben: Deutschland stehe an der Seite der Ukraine, diese Solidarität wolle Merz mit seiner Fahrt unterstreichen. Und Deutschlands Unterstützung sei "keine Frage von Regierung vs. Opposition", deshalb habe "die demokratische Mitte" des Bundestags in der vergangenen Woche einen gemeinsamen Antrag zur Unterstützung der Ukraine verabschiedet. Außerdem wolle Merz in Kiew "zuhören und die konkreten Unterstützungsbitten der ukrainischen Gesprächspartner nach Deutschland tragen".

Der CDU-Chef hatte schon länger darüber gesprochen, dass er sich eine Reise in die Ukraine vorstellen könne. Sein Stabschef twitterte jetzt zwar, Merz wolle mit seiner geplanten Reise die gemeinsame staatspolitische Verantwortung von Regierung und Opposition zum Ausdruck bringen. Die Reise wird in Berlin allerdings auch als ein Versuch wahrgenommen, den Druck auf den Bundeskanzler weiter zu erhöhen. Olaf Scholz war seit Kriegsbeginn noch nicht in der Ukraine - und er hat bisher auch noch keine Reise angekündigt.

Seit Beginn des Krieges haben bislang nur wenige deutsche Politiker die Ukraine besucht. Unter ihnen waren die drei Bundestagsausschuss-Vorsitzenden Anton Hofreiter (Europa/Grüne), Michael Roth (Außen/SPD) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (Verteidigung/FDP).

Union will Neujustierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik

Einen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier geplanten Besuch in Kiew hatte die ukrainische Regierung Mitte April abgelehnt und stattdessen den Bundeskanzler eingeladen.

Merz hatte die Ausladung Steinmeiers zwar verurteilt. Diese sei "ein diplomatischer Affront gegen unser Staatsoberhaupt", klagte der CDU-Chef damals. Und er kritisierte auch den ukrainischen Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk. Dieser werde "in seiner Wortwahl immer offensiver und verlässt immer häufiger den Raum eines angemessenen Sprachgebrauchs gegenüber seinem Gastland", meint Merz. Allerdings müsse man wegen der schrecklichen Lage in der Ukraine aber "auch Nachsicht üben mit Präsident Selenskij und seinem Botschafter".

Die Präsidien von CDU und CSU wollen an diesem Montag um 14 Uhr in Köln zu einer gemeinsamen Klausur zusammenkommen. Sie soll um 16 Uhr mit einer Pressekonferenz von Merz, CSU-Chef Markus Söder und dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst zu Ende gehen.

Bei der Klausur soll auch eine "Kölner Erklärung" verabschiedet werden. In dem Entwurf für die Erklärung verlangen CDU und CSU eine Neujustierung der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Unter anderem fordern sie eine Anpassung der deutschen Verteidigungskräfte "an die neue Wirklichkeit", eine umfassende Sicherheitsstrategie und einen nationalen Sicherheitsrat. Deutschland brauche "einen Gefahrenradar, das Land muss alle seine Abhängigkeiten vermessen und bewerten". Dazu zählten nicht nur militärische Bedrohungen und Gefahren durch Terror, sondern auch organisierte Kriminalität, Desinformationskampagnen, Klimafolgeschäden sowie Abhängigkeiten in Wirtschaft, Technologie, Energieversorgung und bei Nahrungsmitteln.