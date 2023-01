Präsident Erdoğan strebt ein Bündnis mit Syrien und Russland an. Es wäre eine große politische Wende, eine Aufwertung für Diktator Assad - und gefährlich für Millionen in die Türkei geflüchtete Syrer.

Von Christiane Schlötzer, München

Die alten Häuser haben bunte Fassaden und brüchige Balkone in dem Istanbuler Innenstadtviertel, in dem der syrische Journalist lebt, der sich schon seit Tagen nicht mehr auf die Straße wagt. Eigentlich sollte sich der junge Mann sicher fühlen, schließlich ist das hier Istanbul und nicht Idlib, wo er vor fünf Jahren bei einen russischen Militärschlag schwer verletzt und später von Islamisten in ein Gefängnis gesteckt wurde. Als er wieder frei war, floh er in die Türkei. Nun fürchtet er, die Türkei könnte ihn loswerden wollen, abschieben nach Syrien. Die Türkei, sagt der Journalist, "spielt mit der Schlange".