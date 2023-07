Von Raphael Geiger, Istanbul

Wer sich in der Türkei am Dienstag auf die Information durch Erdoğan-treue Medien verließ, und das tun nicht wenige, der sah einen klaren Sieger. Die Zeitung Sabah zum Beispiel ernannte den türkischen Präsidenten zum "Helden des Gipfels" in Vilnius - und fügte hinzu, wer den Heldenstatus nicht verdient habe: "nicht Biden, nicht Macron, nicht Scholz". Auf der Titelseite stand: "Was die Türkei sagte, geschah".

Die halbstaatliche Nachrichtenagentur Anadolu beeilte sich, Gründe zu liefern, weshalb Recep Tayyip Erdoğan am Montagabend so überraschend seine Blockade gegen Schweden aufgegeben hatte. Die Schweden wollten sich für eine türkische EU-Mitgliedschaft einsetzen, von einfacheren Visa für türkische Staatsbürger war die Rede. Und glaubte man Anadolu, waren die F-16-Kampfjets, die Erdoğan in den USA kaufen will, nun quasi schon genehmigt. In Wahrheit muss in Washington noch der Kongress zustimmen.

Erdoğan, der Gewinner. So sieht es die Presse, die ihm ergeben ist. Unabhängige Stimmen nahmen die Überraschung von Vilnius eher nüchtern auf, der prominente Journalist Kadri Gürsel schrieb auf Twitter: "Das Veto gegen Schweden war Erdoğans Waffe vor den Wahlen, die Wahlen sind vorbei, jetzt hat er die Waffe niedergelegt. So einfach ist das."

Der Präsident hat den Wahlkampfmodus abgeschaltet

In der Türkei hat Erdoğans Einlenken kaum jemanden überrascht. Was auffällt, ist, wie sehr der Präsident nun, nach den Wahlen, die Nähe zum Westen sucht. Vorbei der Wahlkampf, in dem Erdoğan sich als Widersacher der "Imperialisten" aus Europa und den USA inszenierte, ganz im Gegensatz zur Opposition. Aus Erdoğan, dem Wahlkämpfer, ist nun wieder der alte Pragmatiker geworden. Der Machtpolitiker, der weiß, mit wem er sich gut stellen muss.

Die Türkei braucht dringend ausländisches Kapital. Das Land steht wegen der schon wieder fallenden Lira vor neuer Inflation, nach Jahren, in denen sich die Preise teils vervielfacht haben. Das Außenhandelsdefizit erreicht immer neue Rekordhöhen. Geld von der Arabischen Halbinsel, um das Erdoğan sich bemüht, wird allein nicht reichen. Auch billiges Gas aus Russland wird die türkische Wirtschaft nicht retten. Wirtschaftlich ist die Türkei noch immer am engsten mit dem Westen verbunden, sie braucht ihn.

Der Präsident weiß darum. Er weiß auch um die aktuelle Schwäche seines Gerade-noch-Freundes Wladimir Putin. Vergangene Woche, als er Wolodimir Selenskij in Istanbul empfing, forderte er die Nato-Mitgliedschaft der Ukraine und verkaufte dem Land neue türkische Drohnen. Ein klares Signal, dass Erdoğan die Türkei im Westen verankern will, trotz aller Streits.

Die neue Regierung signalisiert Stabilität

Nach den Wahlen hat der Präsident ein auffallend vernünftiges Kabinett um sich versammelt, darunter den Finanzminister Mehmet Şimşek. Auch der neue Außenminister Hakan Fidan gilt als moderat. Das ganze Team um Erdoğan weist darauf hin, dass die Türkei in Zukunft weniger außenpolitische Abenteuer sucht. Im Palast in Ankara ist gerade eher Stabilität angesagt.

So forderte Erdoğan für sein Okay für Schwedens Nato-Beitritt jedenfalls nicht offen die erhofften F-16-Jets aus den USA, er sprach auch nicht mehr von den angeblichen PKK-Anhängern in Schweden, die er gern ausgeliefert haben wollte. Am Montag verlangte Erdoğan etwas, das auch von der türkischen Opposition hätte kommen können: einen neuen Anlauf bei den Beitrittsgesprächen mit der EU. Stunden später gab er sich mit schönen Worten aus Stockholm und Washington zufrieden, die ihn darin unterstützten.

Die erwähnten Visa sind etwas, womit sich Erdoğan bei den Türkinnen und Türken sehr beliebt machen könnte. Sie leiden seit Jahren darunter, dass Europäer ohne Visum in die Türkei einreisen dürfen, diese aber nicht nach Europa. Gerade seit den Wahlen hört man in der Türkei überall, wie schwer bis unmöglich es geworden sei, etwa ein deutsches Visum zu bekommen. Viele vermuten dahinter eine politische Entscheidung in Berlin.

Ein Ende der Visa-Pflicht würde ihn zum Helden machen

Dass türkische Bürger ganz ohne Visum in die EU reisen dürfen, war ein Wahlkampfversprechen der Opposition. Sollte dies Erdoğan irgendwann gelingen, wäre er für viele in der Türkei tatsächlich ein kleiner Held. Und im Land hat schon wieder der Wahlkampf begonnen, im nächsten Frühjahr sind Kommunalwahlen. Erdoğan will der Opposition das Rathaus von Istanbul nehmen, seiner Heimatstadt. Der Sieg dort ist ihm fast so wichtig wie sein eigener bei der Präsidentschaftswahl.

Bis dahin braucht er ein paar Erfolge. Was er nicht braucht, ist eine abstürzende Wirtschaft. Dabei hofft er offenbar auf Hilfe aus Europa und den USA. Und so zeigte er sich jetzt in Vilnius als verlässlicher Partner, auch wenn es vorher eine Weile gedauert hat.