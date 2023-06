Von Thomas Hummel, Tübingen

So hatte sich Claudia Patzwahl den Triumph nicht vorgestellt. Die städtische Angestellte in der Fachabteilung Steuern sitzt in einem Café in der Tübinger Innenstadt und sagt: "Eigentlich müsste der Oberbürgermeister mit am Tisch sein." Die Angelegenheit sei seit jeher Chefsache gewesen, immer wieder und trotz Widerständen habe Boris Palmer Überzeugungsarbeit geleistet. Doch nun, da Tübingen wirklich eine Steuer auf Einwegverpackungen und -geschirr erheben darf, befindet sich der Ex-Grüne in einer Art Zwangsurlaub. Weshalb nun die 59-jährige Projektleiterin Patzwahl dem neugierigen Land erklärt, wie das funktioniert mit dieser kommunalen Verpackungssteuer.

Wer in Tübingen Kaffeebecher aus Pappe, Take-away-Boxen aus Kunststoff, Pizzaschachteln oder andere Behältnisse zur einmaligen Verwendung an Kunden ausgibt, muss netto 50 Cent Steuern bezahlen, für Einwegbesteck 20 Cent. Das gilt eigentlich schon seit Januar 2022, wurde aber bislang nicht praktiziert, weil die örtliche McDonald's-Filiale dagegen klagte. Das Oberverwaltungsgericht Mannheim gab dem Fast-Food-Restaurant zunächst recht, doch Tübingen ging in Revision. Und tatsächlich: Vergangene Woche erklärte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig die Steuer "im Wesentlichen" für rechtmäßig.

"Wir müssen die Wegwerfkultur stoppen", sagt der Städtetag-Chef

Für den umweltbewegten OB Palmer ist das ein großer sachpolitischer Erfolg, der weit in die Republik strahlen dürfte. Doch er steht in scharfem Kontrast zu Palmers kommunikativer Niederlage, erlitten Ende April bei einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main. Bei einem Streit mit Demonstranten hatte der inzwischen 51-Jährige das N-Wort benutzt und einen Judenstern-Vergleich gezogen. Das lag für viele jenseits der Schmerzgrenze, am Ende auch für Palmer selbst. Und weil es nicht sein erster Vorfall war, trat er bei den Grünen aus, mit denen er ohnehin im Clinch lag, entschuldigte sich und kündigte eine einmonatige Auszeit im Juni an. Er wolle sich Ratschläge holen, an sich arbeiten. Und sich ansonsten aus der Öffentlichkeit zurückziehen.

Während der OB also offiziell urlaubt, klingelt bei Claudia Patzwahl ständig das Telefon. Nachbarorte, andere Universitätsstädte, aber auch große Metropolen aus der ganzen Republik würden anrufen, um Details zur Verpackungssteuer zu erfragen. Der Deutsche Städtetag begrüßt das Urteil von Leipzig. Es sei "gut und wichtig, um Müll in den Städten zu vermeiden und Straßen und Plätze sauberer zu machen", erklärte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy: "Wir müssen die Wegwerfkultur stoppen. Auch viele andere Städte in Deutschland leiden unter der zunehmenden Vermüllung."

Detailansicht öffnen Wenn es etwas zu feiern gibt, quellen städtische Mülleimer oft mit Einwegbechern über - wie hier am Faschingsdienstag in München. (Foto: Catherina Hess)

Laut der Natur- und Verbraucherschutzorganisation Deutsche Umwelthilfe werden in Deutschland pro Jahr 5,8 Milliarden Getränkebecher und 4,3 Milliarden Essensboxen nach einmaligem Gebrauch weggeworfen. Dedy geht deshalb davon aus, dass viele Kommunen nun den Weg einer Verpackungssteuer für sich prüfen werden.

Überall Becher und Boxen von den Anbietern Recup, Vytal oder Recircle

In Tübingen gilt die Steuer nun auch rückwirkend für 2022. Sie betrifft Restaurants, Cafés und Kioske, Metzgereien, Supermärkte und Tankstellen - wer Getränke oder warmes Essen in Einwegverpackungen verkauft, muss das dokumentieren und in der Steuererklärung angeben.

Die Stadt wendet sich an etwa 440 Betriebe, die infrage kommen, wobei Claudia Patzwahl glaubt, dass einige davon nicht mehr betroffen sein werden. Entweder, weil sie entsprechende Waren aus dem Sortiment genommen haben, oder weil sie bereits komplett auf Mehrweg umgestiegen sind. Die erwarteten Einnahmen seien schwer zu beziffern, könnten laut der Steuerexpertin im sechsstelligen Bereich liegen und damit die Kosten der Stadt über geschätzt 700 000 Euro für die Entsorgung von Einwegverpackung lindern.

Es könnte aber auch weniger Geld fließen als gedacht, denn allein die Einführung der Steuer im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass die verwinkelte Tübinger Altstadt mit ihren vielen kleinen Läden und Cafés zum Mehrwegparadies wurde. Überall Becher und Boxen von den Anbietern Recup, Vytal oder Recircle, auf die man bei Erhalt Pfand bezahlt und die man bei allen beteiligten Geschäften wieder abgegeben kann. Am Eingang von Restaurants hängen Aufkleber mit der Aufschrift: "Mehrweg statt Einweg. Wir sind dabei!" Die Stadt wirbt auf Straßenschildern für Mehrweg.

In Tübingen muss man nur noch Touristen erklären, wie's funktioniert

"In der letzten Zeit wird das von den Leuten immer besser angenommen", berichtet etwa Imad Al-Samir, der einen Burger-Laden und ein libanesisches Restaurant betreibt. Nicht einmal jeder zehnte Kunde würde noch die alten Styroporboxen verlangen. Nur Touristen oder Partygästen von außerhalb müsse man noch erklären, wie das hier jetzt funktioniere.

Erste Pläne für eine Verpackungssteuer erstellte die Stadtverwaltung 2019. Patzwahl und ihr Kollege aus der Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz, Tobias Staufenberg, gingen auf die Betriebe zu, organisierten Infoveranstaltungen, schrieben Ladenbesitzer an, besuchten persönlich Geschäfte. Für Patzwahl ein Grund, warum es größtenteils "so ruhig geblieben ist" unter den Betroffenen. Kommunizieren und aufklären helfe. Dabei seien nicht alle begeistert von der Idee, aber Stück für Stück hätten fast alle Betriebe eine Lösung gefunden.

Mit einem Förderprogramm unterstützt die Stadt den Umstieg auf Mehrweg finanziell, ebenso den Kauf von Geschirrspülern. Denn was nicht weggeworfen wird, muss gereinigt werden. Ergebnis: Die öffentlichen Mülleimer seien deutlich leerer, berichtet Staufenberg. Früher seien vor allem am Wochenende Becher und Pappschachteln sogar im Neckar geschwommen, weil auf den Brücken der Abfall aus den Eimern quoll.

Nicht nur Tübingen, auch die Europäische Union und die Bundesregierung kämpfen gegen den Verpackungsmüll. Dessen Menge ist in der EU zwischen 2009 und 2020 um 20 Prozent gestiegen, dank Online-Handel und Verzehrbarem zum Mitnehmen. In Deutschland muss seit Januar in den meisten Fällen eine Mehrwegverpackung zumindest angeboten werden, allerdings wird das nur mäßig angenommen. Zudem einigte sich die Ampelkoalition auf eine Abgabe der Hersteller auf Einwegkunststoffe von 2025 an. Das bringt zwar Geld für die Kommunen, die den Müll entsorgen, dürfte aber kaum zu einer Verringerung des Abfallaufkommens führen. Jetzt will die EU-Kommission feste Ziele für Müllvermeidung und Recycling festschreiben, was auch das Bundesumweltministerium unterstützt.

Der Tübinger McDonald's ist ein McDrive: bestellen, zahlen, essen, wegwerfen

Noch 1998 hatte McDonald's vor dem Bundesverfassungsgericht mit einer Klage gegen eine Verpackungssteuer der Stadt Kassel gewonnen. Doch seither änderte Brüssel die Abfallgesetze bereits einmal, die Priorität liegt auf Abfallvermeidung, was die Leipziger Richterin bewog, jetzt den Tübingern recht zu geben. McDonald's teilte nun mit, dass die Tübinger Franchise-Nehmerin den erneuten Gang vors Verfassungsgericht prüfen wolle, denn der Konzern findet, es bedürfe hier "einer bundesweiten und einheitlichen Lösung". Insellösungen wie in Tübingen seien für landesweit tätige Unternehmen nicht darstellbar.

Der einzige McDonald's der Stadt liegt an einer vierspurigen Ausfallstraße, ein typischer McDrive. Reinfahren, bestellen, zahlen, essen, wegwerfen. Hinter der Theke stapeln sich Pappbecher, Kunststoffdeckel und Pappboxen. Neben dem Ausgang warten zwei Einräumschränke, wo Kunden nach der Mahlzeit ihren Müll hineinschieben.

Doch solange ein etwaiger Beschluss in Karlsruhe die Steuer nicht kippt, darf sie die Stadt Tübingen nun eintreiben. Der McDonald's-Filiale droht wohl schon für das Jahr 2022 eine saftige Nachzahlung. Um eine solche Steuer künftig zu vermeiden, würde die gesamte Fast-Food-Branche eine Verpackungsrevolution benötigen. Die Hartnäckigkeit habe sich gelohnt, kommentierte Boris Palmer das Urteil in Leipzig, wo er noch selbst mit im Gerichtssaal saß. Kehrt der Oberbürgermeister wie geplant im Juli ins Rathaus zurück, kann er interessierten Städten und Kommunen dann auch selbst erklären, wie seine neue Steuer funktioniert.