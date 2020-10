Auf Anweisung seiner Ärzte soll US-Präsident Donald Trump offenbar für einige Tage in einem Militärkrankenhaus behandelt werden. Das teilte das Weiße Haus mit. Der Präsident werde per Hubschrauber ins Walter Reed Medical Center geflogen und solle in Maryland dann die nächsten Tage verbringen. Es handele sich um eine vorsorgliche Maßnahme. Die Ärzte hätten zu diesem Schritt geraten, damit Trump im Bedarfsfall schnell Hilfe bekommen könne. Der Präsident werde die nächsten Tage in dem Krankenhaus arbeiten. Verschiedene US-Medien berichten, Trump habe leichtes Fieber sowie Husten und eine verstopfte Nase.

Zuvor waren neue Details über die ärztliche Behandlung des Präsidenten bekanntgeworden. Trump erhielt nach Angaben seines Arztes als Behandlung eine einmalige Dosis einer Antikörper-Kombination von Regeneron Pharmaceuticals. Regeneron bat Ende September um eine Notfallzulassung seiner experimentellen Antikörper-Kombination REGN-COV2. Die Infusion sei ohne Probleme verlaufen. Trump bekommt demnach derzeit Zink, Vitamin D, das Magenmittel Famotidin, das Schlafhormon Melatonin und Aspirin verabreicht.

Am Freitagabend sei Trump ermüdet, aber frohen Mutes gewesen, heißt es in einer Bewertung von Sean Conley, die Trumps Pressesprecherin Kayleigh McEnany über Twitter verbreitete. Er werde von Experten überwacht. First Lady Melania Trump habe etwas Husten und Kopfschmerzen.

Trump flog trotz positivem Test von Beraterin zu Treffen mit Spendern

US-Präsident Trump ist am Donnerstag zu einem Treffen mit Spendern geflogen, obwohl das Weiße Haus bereits vom positiven Corona-Test einer engen Beraterin wusste. "Es wurde befunden, dass es sicher für den Präsidenten ist, dorthin zu reisen", sagte Trumps Sprecherin Kayleigh McEnany vor Journalisten.

Die größere Frage ist allerdings angesichts des positiven Corona-Tests von Trump in der Nacht zum Freitag, ob er selbst eine Gefahr für die Teilnehmer des Treffens darstellte. McEnany sagte nichts dazu, ob dies auch berücksichtigt worden sei. Das Weiße Haus erfuhr vom positiven Test seiner Beraterin Hope Hicks als Trumps Hubschrauber sich in Washington auf den Weg zum Flugplatz Joint Base Andrews machte, wo er ins Präsidentenflugzeug umstieg.

Das Treffen mit Spendern in Trumps Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. "Es war ein Event im Freien", sagte McEnany.

Die Website "Politico" berichtete allerdings unter Berufung auf einen Teilnehmer, es habe auch ein Treffen im engeren Kreis mit Spendern, die besonders viel Geld bereitgestellt hätten, gegeben. Bei dem Teil der Veranstaltung unter freiem Himmel sei Trump auf Abstand zu den Teilnehmern gewesen, hieß es. McEnany gab keine Antwort auf die Frage, wer genau entschieden habe, dass Trumps Reise zu den Spendern stattfinden könne. Sie sagte lediglich, das seien die "White House operations" gewesen.

Trump und Familie absolvieren vorerst keine Wahlkampftermine mehr

Inzwischen hat das Team von Trump dessen persönliche Auftritte ausgesetzt. Wahlkampfchef Bill Stepien teilte mit, alle bereits angekündigten Wahlkampfveranstaltungen unter Teilnahme des Präsidenten würden entweder verschoben oder online abgehalten. Veranstaltungen mit Mitgliedern der Trump-Familie würden ebenfalls verschoben. Bei allen anderen Veranstaltungen werde im Einzelfall entschieden, ob sie stattfinden.

Trump zeigt nach seiner Infektion mit dem Coronavirus offenbar "milde" Erkrankungssymptome. Stabschef Mark Meadows sagte: "Ich bin optimistisch, dass er sich sehr schnell und zügig erholen wird." Die New York Times schrieb am Freitagmorgen von "erkältungsähnlichen Symptomen. Auch Trumps Frau Melania zeigt inzwischen offenbar leichte Symptome einer Erkrankung. Das schrieb sie auf Twitter.

Sollte Trump seine Amtsgeschäfte nicht ausüben können, müsste Vizepräsident Mike Pence einspringen. Pence ließ einen Test machen, der negativ ausfiel. Auch ein Test bei Trumps jüngstem Sohn Bannon ist offenbar negativ.

Biden: Infektion Trumps soll eine Mahnung an alle sein

Bei Trumps demokratischem Herausforderer Joe Biden ist ein Corona-Test ebenfalls negativ ausgefallen. Biden und der infizierte Amtsinhaber Donald Trump befanden sich am vergangenen Dienstag in ihrer ersten TV-Debatte auf einer Bühne.

Die beiden Kontrahenten standen dabei zwar stets mit einem deutlichen Abstand voneinander entfernt - laut Medienberichten waren es knapp vier Meter. Aber sie trugen in der zum Teil sehr hitzig und laut geführten Diskussion keine Masken. Trump könnte bereits in den Tagen vor seinem positiven Corona-Test ansteckend gewesen sein.

Im Zuge der Planung und des Aufbaus für die Fernsehdebatte sind elf positive Corona-Fälle entdeckt worden. Man sei im Gespräch mit den infizierten Personen und habe Ermittler eingeschaltet, teilte die Stadt Cleveland mit. Die meisten Betroffenen seien für die Organisation des TV-Duells vom Dienstag von außerhalb in den Staat Ohio eingereist. Gesundheitsbeamte prüften nun deren Reisedaten.

Über die sozialen Netzwerke bedankte sich Biden selbst bei seinen Unterstützern und erklärte, die Infektion von Präsident Trump sei hoffentlich eine Mahnung an alle, Maske zu tragen, Abstand zu halten und die Hände zu waschen. Biden wird seinen Wahlkampf fortsetzen und wie geplant eine Ansprache in Grand Rapids im US-Bundesstaat Michigan halten.

Biden hat Trump im Wahlkampf immer wieder vorgeworfen, in der Corona-Krise beim Schutz der Amerikaner versagt zu haben. Auch andere Kritiker haben Trump vorgehalten, die Gefahr durch das Virus nicht ernst zu nehmen. Er trägt in der Öffentlichkeit meistens keine Maske und hat sich mehrfach abfällig über diese Schutzmaßnahme bei seinem Herausforderer Biden geäußert - zuletzt in der Debatte am Dienstag. Das Weiße Haus führte als Begründung stets an, der Präsident und sein Umfeld würden regelmäßig auf das Coronavirus getestet.

Positiver Test bei Mitglied im Rechtsausschuss des Senats

Der Republikaner Mike Lee, der ein Mitglied im zuständigen Rechtsausschuss des Senats ist, hat am Freitag seine Infektion bekannt gegeben. Das weckt bei manchen Demokraten offenbar die Hoffnung, die Ernennung der von Trump für den Supreme Court nominierten konservativen Juristin Amy Coney Barrett vielleicht doch noch zu verhindern.

Der demokratische Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer, hat jedenfalls dazu aufgerufen, das Verfahren zu ihrer Ernennung auszusetzen, bis das Ausmaß der Corona-Ausbreitung unter den Senatoren klar wird.

Barrett soll nach dem Willen von Trump und den Republikanern Nachfolgerin der jüngst verstorbenen liberalen Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg werden. Richter am Obersten Gericht werden vom Präsidenten nominiert und vom Senat bestätigt. Die Demokraten kritisieren, dass Trump und die republikanische Mehrheit im Senat mit dem Prozess kurz vor der Präsidentenwahl vorpreschten. Mit Barrett hätten die Konservativen eine Mehrheit von sechs der neun Sitze am Obersten Gericht, das immer wieder strategische Weichen für die US-Gesellschaft stellt.

Auch die republikanische Parteivorsitzende Ronna McDaniel ist mit dem Coronavirus infiziert. Allerdings hielt sie sich bereits seit Samstag zuhause im Bundesstaat Michigan auf, nicht in Washington, wie ein Sprecher mitteilte. Sie habe sich nach der Infektion eines Familienmitglieds testen lassen, am Mittwochnachmittag habe sie die Informationen bekommen, dass auch ihr Testergebnis positiv sei.