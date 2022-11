Trump will "sehr, sehr, sehr wahrscheinlich" kandidieren

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Iowa deutliche Hinweise darauf gegeben, dass er 2024 erneut kandidieren könnte.

Der ehemalige US-Präsident deutet seit Monaten an, dass er erneut ins Rennen um das Weiße Haus einsteigen will. In Iowa hat er nun den bisher klarsten Hinweis darauf gegeben.