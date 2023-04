Von Oliver Klasen

Sex, Porno-Darstellerin, Schweigegeld - allein diese drei Wörter sind, wie die für Gewöhnlich sehr seriöse New York Times in ihrem Liveblog anmerkt, wie geschaffen für knallige Schlagzeilen aus dem Lehrbuch des Boulevard-Journalismus.

"Trump" ist das vierte Wort in der Reihe. Denn bei jenem Mann, der nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Schweigegeld an eine Porno-Darstellerin zahlen ließ, weil er Sex mit ihr hatte, diese Zahlung vertuschte, damit sie ihm im Wahlkampf nicht schadet, soll es sich um niemand anderen handeln als um den 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald J. Trump.

An diesem Dienstag muss Trump in einem Gericht im Süden des New Yorker Stadtteils Manhattan zur Anklageverlesung erscheinen. Es ist der Moment, den New York, die USA, ja die halbe Welt seit Tagen mit Spannung erwartet hat. Was wird der Ex-Präsident sagen? Was steht in der Anklage? Wird er in Handschellen in den Saal geführt?

Hunderte Reporterinnen und Reporter berichten über die Anhörung, zum Teil haben sie, wie die New York Times schreibt, 18 Stunden in einer Warteschlange ausgeharrt, um einen der Plätze im Saal zu erhalten. Vorbereitet haben sich auch die Anhänger des angeklagten Ex-Präsidenten. Sie harren in einem Park gegenüber des Gerichtsgebäudes aus.

Ein Überblick über die wichtigsten Nachrichten rund um Trumps Gerichtstermin, laufend aktualisiert am Abend und während der Nacht.

So sieht der Zeitplan aus

Bereits für 18 Uhr deutscher Zeit hat die Jugendorganisation der Republikanischen Partei zu einer Protestkundgebung aufgerufen.

Um 20.15 Uhr ist dann der Moment gekommen: Trump wird im Gerichtsgebäude erwartet. Er kann sich entweder dem Blitzlichtgewitter der Fotografen stellen oder diskret durch einen Nebeneingang eingelassen werden.

Gleich danach will Trump mit seinem Privatjet wieder zurück nach Florida fliegen und in seinem Anwesen Mar-a-Lago eine Rede halten. Diese ist für 2.15 Uhr deutscher Zeit angesetzt.

Detailansicht öffnen "Trumps Lügen" und "Niemand steht über dem Gesetz" ist auf Transparenten zu lesen, die Gegner des früheren US-Präsidenten hochhalten. (Foto: Scott Olson/Getty Images/AFP)

Wie läuft die Anklageverlesung konkret ab

Im Gerichtsgebäude findet zunächst das übliche Verfahren statt - so wie bei jedem anderen Angeklagten auch: Es werden die Fingerabdrücke sowie einige Daten zu Trumps körperlichen Eigenschaften, etwa das Gewicht und die Haarfarbe, dokumentiert. Außerdem werden die Rechte des Angeklagten vorgelesen, so will es das Gesetz. Normalerweise werden Angeklagten, die als gefährlich gelten, auch Handschellen angelegt, entweder hinter dem Rücken und vor dem Körper. Das, so war vorher von Prozessbeobachtern zu hören, gilt im Falle Trumps als eher unwahrscheinlich.

Anders als zuvor von Prozessbeobachtern erwartet, wird es aber womöglich doch keine mug shots von Trump geben, wie die New York Times schreibt. Solche Fotos, auf denen der Angeklagte von vorne und im Profil zu sehen ist, dienen der Polizei zur Identifizierung eines Verdächtigen, etwa dann, wenn er untertaucht und vor dem Verfahren flüchtet. Ob bei der Anhörung Fotos angefertigt werden, liegt im Staat New York im Ermessen der Justizbeamten. Von Trump dürften reichlich Bildaufnahmen existieren, die seine Identifizierung im Zweifel erlauben. Außerdem sehen die Ermittler keine Fluchtgefahr. Schließlich besteht die efürchtung, dass Trump und seine Anhänger die mug shots für ihre politischen Zwecke instrumentalisieren.

Ein Detail ist anders als bei normalen Angeklagten: Trump wird, wie jeder ehemalige und auch der amtierende US-Präsident, von einer Schar von Agenten des Secret Service begleitet. Diese sind für seine Sicherheit zuständig.

Eine Live-Übertragung aus dem Gerichtssaal hat der zuständige Richter Juan Merchan abgelehnt. Erlaubt sind nur fünf Fotografen, die zu Beginn Fotos machen dürfen.

Einer von Trumps Anwälten, Joe Tacopina, hat bereits angekündigt, dass sich sein Mandat nach Verlesung der Anklageschrift laut und deutlich als "unschuldig" erklären wird.

Detailansicht öffnen Die Sicherheitsvorkehrungen in Manhattan wurden deutlich verschärft (Foto: Amanda Perobelli/Reuters)

Darum geht es in dem Verfahren

Offenbar hat der New Yorker Bezirksstaatsanwalt Alvin Bragg mehr als 30 Anklagepunkte zusammengetragen. Die hohe Zahl erklärt sich möglicherweise mit der Zahl der falschen Einträge in Geschäftsunterlagen oder Steuererklärungen. Die genauen Details sind bis zur Verlesung der Anklage unter Verschluss.

Trump soll über seinen Anwalt Michael Cohen Schweigegeld an die frühere Pornodarstellerin Stormy Daniels und das Model Karen McDougal gezahlt haben, um Affären mit den Frauen zu vertuschen. Das ist an sich nicht strafbar.

Trump ließ das Geld später an Cohen zurückfließen, deklariert als Honorar für anwaltliche Vertretung. Ein Vorwurf lautet möglicherweise, dass Trump Geschäftsergebnisse verfälscht hat, was nach den Gesetzen des Staates New York ein strafbewehrtes Vergehen ist.

Viel schwerer wiegen dürfte jedoch, dass die Staatsanwaltschaft versucht, die Zahlung von 130 000 Dollar für Daniels sowie rund 150 000 Dollar für McDougal als Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu ahnden. Nach dieser Argumentation hätte Trump die Summen als eben solche Wahlkampfspenden deklarieren müssen. Das hat er jedoch nicht getan. Trump hätte also die Geschäftsergebnisse gefälscht, um eine weitere Straftat zu verdecken. Das könnte dann nicht nur ein Vergehen, sondern nach dem Gesetz sogar ein Verbrechen sein.

Als Höchststrafe drohen dem 76-Jährigen den Gesetzen des New Yorker Bundesstaats maximal vier Jahre Haft. Weil er keine Vorstrafen hat, gilt es eher als unwahrscheinlich, dass er hinter Gitter muss. Es könnte auch zu einem Freispruch oder nur zu einer Geldstrafe kommen. Auf jeden Fall ist es das erste Mal in der Geschichte der USA, dass sich ein Ex-Präsident in einem Strafverfahren verantworten muss.

Wie Trumps Anhänger reagieren könnten

Schon vor drei Wochen hatte Trump in den sozialen Medien verkündet, dass seine Festnahme angeblich kurz bevorstehe. Auf diversen Plattformen wütete er gegen Staatsanwalt Alvin Bragg. Seines Erachtens sei die Anklage nicht strafrechtlich, sondern politisch motiviert. "Politische Verfolgung und Wahleinmischung auf dem höchsten Niveau", nannte Trump die Anklage, er sei "vollkommen unschuldig" und rief seine Anhänger zu Protesten auf.

Trump-Fans planen eine Kundgebung in der Nähe des Gerichtsgebäudes, wo sich Trump den Behörden stellen wird. Die Sicherheitsvorkehrungen in New York wurden verstärkt, diverse Straßen in Lower Manhattan wurden gesperrt, um eine Eskalation wie am 6. Januar 2021 zu verhindern, als ein tobender Mob das Kapitol stürmte.