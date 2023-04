Demonstrationen in New York

Vor dem Gerichtsgebäude in New York, wo der Ex-Präsident an diesem Dienstag die Anklage verlesen bekommt, haben sich Hunderte Menschen versammelt. Die Bilder.

Make America great again - Amerika wieder groß machen, das ist der Slogan von Donald Trump, sein Wahlspruch von 2016, mit dem er gegen die demokratische Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton gewann. Für seine Anhänger heißt das an diesem Tag zum Beispiel: auf einen Blumenkübel in Manhattan steigen und Farbe zeigen.

Das ist das Gebäude in Lower Manhattan, in dem der frühere US-Präsident an diesem Dienstag erkennungsdienstlich behandelt wird und die Verlesung der Anklage über sich ergehen lassen muss.

Anhänger und Gegner des Angeklagten - vorsichtshalber durch Absperrungen voneinander getrennt.

Etliche Trump-Anhänger haben sich in einer Grünanlage gegenüber dem Gerichtsgebäude postiert. Trump wird aber möglicherweise durch einen Seiteneingang ins Gericht geführt.

Die Wunschvorstellung der Trump-Gegner, die sich in Manhattan ebenfalls zu Demonstrationen versammelt haben: der 45. US-Präsident hinter Gittern. Das es dazu kommt, ist jedoch eher unwahrscheinlich. Auf die Delikte, die Trump voraussichtlich vorgeworfen werden, stehen mehrere Jahre Gefängnis - allerdings nur im Extremfall, falls das Gericht den Strafrahmen voll ausschöpft und Trump tatsächlich in der Mehrzahl der Punkte schuldig spricht.

"Hey Donny, es gibt kein Haarspray im Gefängnis" steht auf einem der Transparente.

Trump lügt permanent, das ist der Vorwurf, den seine Gegner schon immer gegen ihn angebracht haben - ein Vorwurf, der ihm allerdings bei seinen Anhängern nie geschadet hat.

Auch George Santos wurde in der Nähe des Gerichtsgebäudes gesichtet. Er ist eine der umstrittensten Figuren in der an umstrittenen Figuren nicht armen Republikanischen Partei, unter anderem wegen seiner erwiesenen Hochstapelei. Große Teile seiner Biografie hat Santos erfunden oder mindestens geschönt.

Nein, das ist nicht Donald Trump auf dem Weg ins Gerichtsgebäude, sondern nur ein Mann, der sich mit einem roten Basecap in eine schwarze Limousine gesetzt hat und mit seinem wütenden Gesichtsausdruck als Trump-Double durchgehen könnte. Es braucht nicht viel, um sich so zu fühlen wie der Mann, der vorgibt, Amerika wieder groß zu machen.