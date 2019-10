Mike Pence (l.) und Recep Tayyip Erdoğan begrüßen sich am Donnerstag in Ankara, bevor die Gespräche zur Syrien-Offensive im Präsidentenpalast beginnen.

Recep Tayyip Erdoğan "ein Narr?" Wer in der Türkei so daherredet, wie es Donald Trump sogar niedergeschrieben hat, in einem Brief, nicht auf Twitter, der könnte wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt werden. Deshalb, was nicht sein darf, kann auch nicht sein: Regierungstreue türkische Medien haben den Trump-Brief erst einmal für Fake gehalten.

Am Donnerstag, als alle Zweifel verflogen sind, sorgt der "Skandal-Brief" für ein Sturmtief über Ankara. "Kein Staatschef kann unserem Staatspräsidenten so einen Brief schreiben, sogar mit Ausrufezeichen am Ende", twittert ein Kolumnist der säkularen Cumhuriyet, das sei eine "Beleidigung für 82 Millionen Türken".

Halboffiziell heißt es dann, das Schreiben sei "in den Müll" geworfen worden. Das will die Journalistin Ceyda Karan nicht glauben. Sie twittert: "Zerrissen und weggeworfen? Wurde der Brief nicht ins Staatsarchiv gebracht?" Da fühlt sich Justizminister Abdülhamit Gül zu einer Antwort herausgefordert: Die Türkei habe Trump am 9. Oktober - das Datum des Schreibens - um 16 Uhr ihre Antwort geschickt, indem sie die Syrienoffensive begonnen habe.

In diesem Sturm landet gegen Mittag die höchstrangige Delegation, die Washington seit Langem in der türkischen Hauptstadt entsandt hat: Vizepräsident Mike Pence, Außenminister Mike Pompeo, Sicherheitsberater Robert O'Brien, Syriensondergesandter James Jeffrey. Ihr Ziel: Erdoğan zu einem Waffenstillstand mit der kurdischen YPG-Miliz zu überreden - was dieser schon kategorisch ausgeschlossen hat. Er werde nicht einmal mit Pence reden, hatte der türkische Präsident am Vortag verkündet. Da müsse Trump schon selber kommen. Das nahm ein Präsidentensprecher zwar wieder zurück. Die Episode aber zeigt, dass Erdoğan, der selbst gern austeilt, sich durch Trumps Brief womöglich gar nicht so beleidigt fühlte.

Der Amerikaner und Erdoğan sitzen nebeneinander - aber auf Sicherheitsabstand

Am Nachmittag sitzen Pence und Erdoğan dann im Präsidentenpalast auf hohen weißen Sesseln mit einem Sicherheitsabstand von mehreren Metern nebeneinander. Dann werden die Kameras rausgeschickt. Vorher aber wurde noch bekannt, dass Erdoğan am kommenden Dienstag in Sotschi den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen wird. Je schlechter das Verhältnis zu den USA zuletzt wurde, desto intensiver pflegte Ankara die Beziehungen zu Moskau. Russland ist nach dem Rückzug der US-Soldaten nun der wichtigste internationale Akteur auf dem Kriegsschauplatz in der türkischen Nachbarschaft.

Eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau sagte am Donnerstag dazu noch, Stabilität und Sicherheit könne es in Syrien nur geben, wenn die syrische Regierung die Kontrolle übernehme - auch an der Grenze zur Türkei. Damit wäre der türkische Traum, in einer 30 Kilometer breiten "Sicherheitszone" neue Städte für ein bis zwei Millionen Flüchtlinge zu bauen, wohl auch erledigt. Russland, selbst Kriegspartei, übte indirekt auch Kritik an der türkischen Offensive. Kremlsprecher Dmitri Peskow nannte die humanitären Folgen des Einsatzes "beunruhigend".

Von einem "humanitären Drama mit großen geopolitischen Folgen" sprach auch Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklärung. Berlin werde unter diesen Bedingungen "keine Waffen an die Türkei liefern", sagte sie. Dies geht weiter, als bisher bekannt. Bislang hieß es nur, es dürften keine Waffen exportiert werden, die in Syrien eingesetzt werden können.