Hans Küngs im Lauf der Jahrzehnte auf 20000 Seiten anwachsendes Gesamtwerk trifft eine der Grundfragen der katholischen Kirche: Wie viel Bindung und wie viel Freiheit muss in ihr sein? Die Botschaft Jesu ist für ihn die Norm, an der sich auch die Kirche messen lassen muss.

Von Matthias Drobinski, Frankfurt

1965, im letzten Jahr des Zweiten Vatikanischen Konzils, sucht Papst Paul VI. das Gespräch mit Hans Küng. Der Theologe, ein Schuhmacherssohn aus Sursee in der Schweiz, hat aufsehenerregende Bücher geschrieben, deren Auflage in die Hunderttausende gehen. Sein Thema ist die Reform der katholischen Kirche: Ist der Unfehlbarkeitsanspruch des Papstes noch zeitgemäß? Die hierarchische Verfassung, die Ehelosigkeit der Priester? Wie könnten die katholische und die evangelische Kirche zueinander kommen? Küngs Fragen sind die Fragen vieler Gläubigen. Der Bischof von Rottenburg hat ihn, der seit 1960 in Tübingen lehrt, zum Berater fürs Zweite Vatikanische Konzil gemacht. Seit 1957 gibt es aber auch eine Akte über den streitbaren Theologen in der Glaubenskongregation.