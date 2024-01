Für den Start ins Thüringer Wahljahr kann Beistand von ganz oben nicht schaden. "Es waren Hirten auf dem Feld", zitiert Pfarrer Ingolf Scheibe-Winterberg aus der biblischen Weihnachtsgeschichte, um die Lautstärke des Mikrofons einzustellen, bevor es gleich auf einer Podiumsdiskussion um sehr Irdisches gehen wird. Dienstagabend im ostthüringischen Plothen bei Schleiz, Landkreis Saale-Orla, der Kirchenkreis hat zum Gespräch der Landratskandidaten geladen. Es wird sich als gut erweisen, einen Anstandsrahmen zu haben, den auch Anhänger von Rechtsextremen nicht so einfach sprengen können. "Dass sich Kirche in eine Wahl einmischt, ist neu", sagt Scheibe-Winterberg, "aber ich mache das nicht als Hobbypolitiker, sondern als Berufschrist".

Der Landkreis Saale-Orla (knapp 80 0000 Einwohner, überwiegend ländlich geprägt) markiert am Sonntag den Auftakt ins Thüringer Wahljahr: Erobert die laut Verfassungsschutz gesichert rechtsextremistische AfD nach Sonneberg den nächsten Landkreis oder kann die CDU hier ihre Stellung halten? Die Antwort auf diese Frage wird ein Signal sein für die Kommunalwahl Ende Mai, bei der gut 1,8 Millionen Thüringer ab 16 Jahren Stadt- und Gemeinderäte, Kreistage, Bürgermeister und Landräte wählen. Im Juni steht die Europawahl an, am 1. September wird ein neuer Landtag gewählt - seit Monaten führt die AfD die Umfragen dazu mit zweistelligem Vorsprung an.

"Wir" heißt im Saale-Orla-Kreis Christian Herrgott. "Höcke" heißt hier Uwe Thrum

Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hat schon davor gewarnt, dass sich der Osten des Freistaats nach den Landratswahlen blau einfärben könnte. "Dann sind wir einen Schritt weiter, was die Zerstörung der Demokratie von innen angeht", sagte er der Süddeutschen Zeitung unlängst im Interview. Denn mit einer Reihe von AfD-Landräten würden auch in den kommunalen Spitzenverbänden die Dinge ins Rutschen geraten. Es steht also eine Menge auf dem Spiel, für die Demokratie im Allgemeinen, für die Parteien aber auch im Besonderen.

Die CDU zum Beispiel träumt davon, zur Landtagswahl zweitstärkste Kraft vor der Linken zu werden und die rot-rot-grüne Minderheitsregierung abzulösen. Einen Fehlstart ins Wahljahr kann sie sich da nicht leisten. "Wir oder Höcke" hat Partei- und Fraktionschef Mario Voigt als Motto für die Kommunalwahlen ausgegeben. "Wir" heißt im Saale-Orla-Kreis Christian Herrgott, Oberstleutnant der Reserve, CDU-Generalsekretär und Landtagsabgeordneter. "Höcke" heißt hier Uwe Thrum, Tischlermeister, Landtagsabgeordneter und vierfacher Vater. Zum vollständigen Bild gehören außerdem die parteilose Verwaltungsexpertin Regina Butz, die für die SPD antritt, und der Landtagsabgeordnete Ralf Kalich für die Linkspartei. Am Dienstagabend sitzen alle vier auf dem Podium und beantworten Fragen nach ihrem Glauben, Werken der Barmherzigkeit und Heimat.

Bei der letzten Bundestagswahl lag die AfD hier weit vorn

Im Publikum sitzt der scheidende Amtsinhaber von der CDU, Thomas Fügmann, er wird im Sommer 70 und darf nicht noch einmal antreten. Eine Konstellation, die sich Ende Mai für die CDU in sechs Landkreisen wiederholt. Fügmann möchte lieber keine Prognose zum Wahlausgang abgeben, nur so viel: "Es steht Spitz auf Knopf". Er rechnet wie die meisten hier mit einer Stichwahl. Vielleicht sollte man aber besser schreiben: hofft auf eine Stichwahl. Denn nichts ist in Thüringen unmöglich, selbst dass der Vertraute von AfD-Partei- und Fraktionschef Björn Höcke schon im ersten Wahlgang die absolute Mehrheit holt. Im südthüringischen Sonneberg hat ihn AfD-Landrat Robert Sesselmann nach seinem Wahlsieg im Sommer gleich mal als "unseren zweiten Landrat" vor die Kameras geschoben. Zur letzten Bundestagswahl kam die AfD im Landkreis mit Abstand auf die meisten Erst- und Zweitstimmen.

Am Dienstagabend beklagt Thrum "millionenfache illegale Migration", die Spaltung der Gesellschaft durch die "Corona-Zwangsmaßnahmen" in der Vergangenheit und ein Ignorieren der AfD durch die Medien. Besonderen Ärger hegt er über die lokale Ostthüringer Zeitung: "Keine unserer Pressemitteilungen wurde dort veröffentlicht, stattdessen die Meinung von otz-Redakteuren". Während die anderen drei Kandidaten über Gemeinschaft und Werte reden, verspricht Thrum den etwa 200 Anwesenden "Schutz vor staatlicher Willkür", gerade so, als lebte man hier in einer Diktatur.

Die Frage aus dem Publikum, wie er als Landrat denn Bürger vor aggressiven AfD-Anhängern schützen wolle, die am vergangenen Samstag eine Kundgebung für Vielfalt und Toleranz in Schleiz störten, überhört er einfach. Dort hatte das Bürgerbündnis "Dorfliebe für alle" mehrere hundert Menschen versammelt, auch Innenminister Maier war dabei. Thrum sieht im offenen Brief des Bündnisses und ihrem Plädoyer für demokratische Werte und eine solidarische Gesellschaft "plumpen Populismus". Auch sein Beitrag zum Klimaschutz ist eine Opfererzählung: "Die Mächtigen nutzen Unwetter schon immer aus, um den kleinen Mann einzuschüchtern", sagt Thrum und kündigt an, als Landrat alles unternehmen zu wollen, damit keine Windräder gebaut würden. Seine Unterstützung für den Bauernprotest formuliert er so: "Wir wollen freie Bauern in einem freien Land. Frei und Deutsch wollen wir sein." Im Publikum applaudieren einige, andere stöhnen auf.

Herrgott: "Auf mich ist Verlass."

Herrgott spricht dagegen über bürgernahe Verwaltung, einen Behördensamstag pro Monat und dass der Landkreis attraktiver für Fachkräfte werden müsse. Er kann das vorrechnen: 700 freie Ausbildungsplätze gibt es pro Jahr, aber nur 300 Interessenten im Landkreis. "Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass Leute zu uns kommen, aus anderen Landkreisen und Nachbarländern und aus dem Ausland." Er tut das in aller Ruhe, Herrgotts Wahlkampfslogan heißt "Auf mich ist Verlass" - auf laute oder aggressive Konfrontation mit Thrum will sich der direkt gewählte Landtagsabgeordnete nicht einlassen.

"Ich sage, was möglich ist und verspreche nicht das Blaue vom Himmel. Das machen die anderen", erklärt er zwei Tage später auch auf dem Neujahrsempfang des CDU-Kreisverbandes Saale-Orla in der Kleinstadt Pößneck, ohne einmal den Namen Thrum oder AfD in den Mund zu nehmen. "Ich stehe für Verlässlichkeit", sagt der 39-jährige Familienvater. Es gab mal Zeiten, da hätte das locker für einen Wahlsieg gereicht, auch weil Herrgott schon jetzt ehrenamtlich erster Beigeordneter des Landrats ist, aber in diesen Zeiten?

"Es geht am Sonntag um mehr als zwei Personen", sagt Voigt

Deswegen wirft sich am Donnerstagabend im Pößnecker Schützenhaus auch Partei- und Fraktionschef Voigt für seinen Generalsekretär in die Bresche: "Für ihn gibt es kein Problem, das zu klein ist und keine Aufgabe, die zu groß wäre." Thüringens drittgrößter Landkreis "darf nicht in die falschen Hände geraten", sagt Voigt zu den anwesenden Parteifreunden und Bürgermeistern, Wirtschaftsvertretern und Sozialverbänden. "Es geht am Sonntag um mehr als zwei Personen, nämlich um die Frage, wie ihre Heimat in die Zukunft geführt werden soll."

Nimmt man die Stimmung im Saal zum Gradmesser, dann wäre es den Pößneckern am liebsten, wenn sich Wolfgang Bosbach für diese Aufgabe erwärmen könnte. Die CDU hat den langjährigen innenpolitischen Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion als Ehrengast eingeladen und der ist gern "aus der Karnevalsdiaspora Köln in die Zentrale des Frohsinns nach Pößneck" gekommen.

Mit rheinischem Charme und launigen Parolen plaudert sich Bosbach eine Dreiviertelstunde durch die Bundespolitik der letzten 50 Jahre, 300 Zuhörer hauen sich auf die Schenkel, klopfen auf Tische. Bosbach spricht über den Fleiß hart arbeitender Menschen, Rentenbeiträge und Patriotismus. Er dankt den Landwirten und schimpft über die Ampel in Berlin. Er tut das eher wie ein Conférencier, weniger wie ein Wahlkämpfer. Hier und da flicht er etwas Herrgott-Lob in seine Rede ein, aber am Ende ist der es, der dem Gast alles Gute wünschen wird, "Ihnen und uns für die kommenden Tage".