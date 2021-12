Von Philipp Bovermann

Er habe in den vergangenen Wochen ein ziemlich gutes Auge entwickelt, sagt Maximilian Wilke. Als Apotheker kennt er sich inzwischen aus mit gefälschten Impfnachweisen. Kunden legen sie ihm in seiner Apotheke am Berliner S-Bahnhof Lichtenberg zur Digitalisierung vor. Anschließend, wenn Wilke nichts bemerkt, sind sie drin in der 2-G-Welt und von wirklich Geimpften bei Kontrollen nicht mehr zu unterscheiden. "Ganz klar ist erst mal, dass wir kein Impfzertifikat ausstellen, wenn wir einen Verdacht haben," sagt Wilke. Was allerdings genau passieren soll, wenn er einen Verdacht hat, ist alles andere als klar.