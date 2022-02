Das Ministerium von Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat am Mittwoch ein erstes Gespräche mit den Telegram-Betreibern geführt.

Die Bundesregierung droht der für radikale Inhalte und Morddrohungen bekannten Plattform harte Strafen an, wenn sie weiter gegen Gesetze verstößt. Zu dem Unternehmen mit Sitz in Dubai besteht erstmals Kontakt.

Von Markus Balser, Berlin, und Christoph Koopmann

Die Bundesregierung verschärft im Streit mit dem Messengerdienst Telegram die Tonlage und droht dem Unternehmen hohe Bußgeldforderungen beim Nichteinhalten von Gesetzen an. Die möglichen Maximalforderungen in zwei Verfahren gegen das Unternehmen mit Sitz in Dubai belaufe sich auf bis zu 55 Millionen Euro, sagte eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums der Süddeutschen Zeitung.

Das Ministerium geht bereits seit einigen Monaten in zwei Punkten gegen Telegram vor. In einem Verfahren geht es um den fehlenden "leicht erkennbaren und unmittelbaren Meldeweg für strafbare Inhalte" wie Hass und Hetze in Netz. Beim zweiten um die Nichtbenennung eines Zustellungsbevollmächtigten für Ersuchen von deutschen Gerichten. Beide Vorschriften stammen aus dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz (NetzDG). Beim Verstoß gegen die Meldeweg-Vorschriften könnten bis zu 50 Millionen Euro fällig werden. Wegen des fehlenden Bevollmächtigten seien es bis zu fünf Millionen Euro, sagte die Sprecherin weiter.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hatte der Plattform Telegram zuvor auch mit Zwangsvollstreckung und strafrechtlicher Verfolgung auch außerhalb der EU gedroht. Das Ministerium fordert seit Längerem, dass Hass und Hetze auf der Plattform geächtet und entfernt werden. Bislang kam das Unternehmen den Forderungen jedoch nicht nach. Nach wochenlangem Streit war es erst am Mittwoch zu einem ersten Kontakt zwischen den Betreibern und dem Bundesinnenministerium von Nancy Faeser (SPD) gekommen. "Wir haben Kontakt zur Konzernspitze von Telegram hergestellt", sagte Faeser. "In einem ersten konstruktiven Gespräch zur weiteren Zusammenarbeit haben wir vereinbart, den Austausch fortzusetzen und zu intensivieren." Das sei ein guter Anfang, auf dem man aufbauen werde.

Über Monate versuchte die Bundesregierung zuvor vergeblich, an die Betreiber von Telegram heranzukommen. Bereits im Juni vergangenen Jahres hatte das Bundesjustizministerium bekannt gegeben, dass man die beiden Bußgeldverfahren gegen Telegram führt. Bislang blieben beide Verfahren jedoch erfolglos, weil die Bundesregierung nicht einmal eine ladungsfähige Adresse von Telegram kannte.

Das BKA hat eine Taskforce eingerichtet

Vor Kurzem wurde aus dem Bundeskriminalamt (BKA) bekannt, dass man in Ermangelung einer anderen Handhabe nun damit beginnen wolle, Telegram mit Löschbitten zu potenziell strafbaren Postings zu fluten - kurz gesagt, so lange zu nerven, bis die Betreiber reagieren. Vorige Woche gab das BKA zusätzlich bekannt, dass es nun eine eigene Taskforce eingerichtet habe, die Verfasser von Hass- und Drohnachrichten auf Telegram identifizieren soll. BKA-Präsident Holger Münch zeigte sich besorgt angesichts des Ausmaßes, das die verbale Gewalt auf dem Messengerdienst im Laufe der Pandemie angenommen habe. "Der Rechtsstaat muss dieser besorgniserregenden Entwicklung entschlossen begegnen", sagte Münch.

Im Dezember hatten Telegram-Nutzer in einem Chat darüber geschrieben, den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) wegen seiner Corona-Politik töten zu wollen. Erst am Donnerstag durchsuchten Beamte das Haus eines 56-Jährigen, der auf Telegram eine Morddrohung gegen Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) verfasst haben soll.