Pelosi in Taiwan

Na dann, guten Flug: Außenminister Joseph Wu und die Direktorin des American Institute in Taiwan, Sandra Oudkirk, verabschieden die US-Politikerin Nancy Pelosi am Mittwoch. Bei aller Kritik, hier waren viele glücklich über den Besuch und seine Botschaft.

Jetzt ist Nancy Pelosi also wieder weg - und Taiwan steht noch. Aber für Xi Jinping war der Besuch der alten Dame genau das, was er gerade nicht braucht. Könnte also sein, dass der kurze Zwischenstopp noch ein längeres Nachspiel hat.