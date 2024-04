In einem Camp in Tschad werden Hilfspakete für Flüchtlinge aus dem Sudan vorbereitet.

Der Ex-Premier des Sudan plädiert für eine Entsendung von Militärbeobachtern in sein Land, damit die internationalen Milliardenhilfen auch wirklich bei den Notleidenden ankommen. Ein Gespräch über den Irrsinn von Krieg und die Chance auf Frieden.

Von Arne Perras, Berlin

Abdalla Hamdok, der vom Militär gestürzte Übergangspremier des Sudan, hat eine internationale Beobachtertruppe für sein Land gefordert. Sie sei nötig, damit Hilfe auch dort ankommt, wo sie am dringendsten benötigt wird. In einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung in Berlin sagte Hamdok: "Wir brauchen zumindest Beobachter, um die Verteilung der Hilfe zu überwachen." Dafür sei eine kleinere Zahl ausländischer Soldaten nötig. Geführt werden sollte der Einsatz von den Vereinten Nationen, die Truppen könnten zum Beispiel aus afrikanischen Staaten kommen.