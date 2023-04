Ein Marktplatz der Gewalt

Khartum ist nicht zum ersten Mal schwer umkämpft, und ein Blick in die Geschichte mag helfen zu verstehen, weshalb politische Auseinandersetzungen am Nil so häufig mit Waffengewalt ausgefochten werden. Das macht es zivilen Kräften schwer, ein halbwegs stabiles und friedliches Staatswesen dort zu errichten.

Auffällig ist, dass viele jener Männer, die im Sudan brachial an die Macht streben, mehrere Rollen nahezu untrennbar in sich vereinen: Sie sind Soldaten, Politiker, Unternehmer – und leider oft auch Kriegsverbrecher – in einer Person. Das augenfälligste Symbol für diese bellizistische Politik ist der Toyota Pick-up geworden, mit seinem aufmontierten Maschinengewehr. Diese Fahrzeuge zählten schon im Krieg in Darfur, der 2003 eskalierte, zu den wichtigsten Transportmitteln.