Sudan:Brüchige Waffenruhe

Von Mike Szymanski, Berlin

Die militärische Evakuierungsoperation aus dem Sudan dauert weiter an. Seit Sonntagnachmittag hat die Bundeswehr mit zunächst drei Rettungsflügen etwa 150 deutsche Staatsbürger und ebenso viele Schutzbedürftige anderer Länder aus der Hauptstadt Khartum ausgeflogen und über einen Zwischenstopp in Jordanien am Montagmorgen teils schon nach Berlin gebracht. Einem Sprecher des Bundesverteidigungsministeriums zufolge verlief die Operation bislang ohne größere Zwischenfälle.

Das Außenministerium ist bemüht, einen Überblick darüber zu bekommen, wie viele Deutsche sich weiterhin in dem Land befinden. Ursprünglich war die Rede von mehr als 300 Deutschen im Land. Einige von ihnen hätten mit Evakuierungsflügen der Franzosen das Land verlassen können, andere probierten, sich über den Landweg in Sicherheit zu bringen. Beispielsweise sei ein Konvoi der Vereinten Nationen zur Hafenstadt Port Sudan unterwegs, darunter befinde sich eine zweistellige Zahl deutscher Staatsbürger, hieß es.

"Wir gehen davon aus, dass weitere deutsche Staatsbürger vor Ort sind", erklärte ein Außenamtssprecher am Montag und beschrieb die Sicherheitslage als weiterhin sehr schwierig. Seitens der Bundeswehr hieß es, es werde jede Option genutzt, Schutzbedürftige rauszuholen. Über weitere geplante Flüge machte ein Sprecher aber zunächst keine Angaben.

"Wir können es uns nicht leisten, dass ein bevölkerungsreiches Land wie der Sudan zusammenbricht."

Seit nunmehr mehr als einer Woche liefern sich zwei Generäle mit ihren jeweiligen Truppen heftige Kämpfe um die Macht im Land: Auf der einen Seite Mohammed Hamdan Daglo, den alle nur Hemeti nennen, der Chef der paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF). Auf der anderen Seite Armeechef Abdel Fattah Burhan. Erst mit dem muslimischen Fest zum Fastenbrechen nach dem Ramadan hatte sich am Wochenende die Lage etwas beruhigt, eine - wenn auch brüchige - Waffenruhe bot die Gelegenheit, Evakuierungsflüge durchzuführen. Auf einem Militärflugplatz außerhalb der Hauptstadt landeten unter anderem deutsche Militärtransporter vom Typ A 400 M, um Schutzbedürftige aufzunehmen.

Seit dem Beginn der Evakuierungsaktionen im Sudan sind nach Angaben des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell bereits mehr als 1000 Ausländer in Sicherheit gebracht geworden. Er danke den Ländern, die mit gemeinsamen Anstrengungen ihre eigenen Landsleute, aber auch andere Staatsangehörige aus dem Land gebracht hätten, sagte der Spanier am Montag am Rande eines EU-Außenministertreffens. Nach Angaben des Auswärtigen Dienstes der EU waren unter den bislang Geretteten auch zwanzig EU-Mitarbeiter, die mittlerweile bereits wieder zurück in Europa sind. Die Evakuierung sei komplex, aber erfolgreich gewesen, sagte Borrell.

Zu den aktuellen Entwicklungen im Land sagte Borrell, man müsse weiter auf eine politische Lösung drängen. Die Waffenruhe sollte am Montagabend auslaufen. "Wir können es uns nicht leisten, dass ein bevölkerungsreiches Land wie der Sudan zusammenbricht, weil das in ganz Afrika Schockwellen auslösen würde", sagte Borrell.

Zehntausende Sudanesen flüchteten unter Lebensgefahr auf dem Landweg in Nachbarländer, teilte das UN-Nothilfebüro (OCHA) am Montag mit. "Zivilisten fliehen aus den von Kämpfen betroffenen Gebieten unter anderem in den Tschad, nach Ägypten und in den Südsudan." Tausende Flüchtlinge versammelten sich demnach etwa an der Grenze zu Äthiopien.

Ein Sprecher der Bundesregierung erklärte: "Die internationale Gemeinschaft muss alles und wird alles in ihrer Macht Stehende tun, die Sudanesinnen und Sudanesen bei der Rückkehr zur Demokratie zu unterstützen."

Zum aktuell im Sudan laufenden Evakuierungseinsatz für deutsche Staatsangehörige soll der Bundestag nachträglich seine Zustimmung geben. Das Bundeskabinett wollte noch am Montag im Umlaufverfahren den Mandatstext beschließen und diesen dann dem Parlament zuleiten. Es handele sich um einen Einsatz zur Rettung von Menschen aus besonderen Gefahrenlagen, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit. Eine vorherige Befassung des Bundestags hätte das Leben der Menschen gefährdet, erklärte er.

Die Bundeswehr ist mit etwa 1000 Soldaten - unter anderem Fallschirmjägern und Soldaten des Kommando Spezialkräfte (KSK) - im Einsatz.