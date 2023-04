Von Bernd Dörries und Paul-Anton Krüger, Kapstadt, Berlin

Ausländische Militärflugzeuge sind nichts Besonderes am Flughafen von Dschibuti. Die Amerikaner betreiben hier den Stützpunkt Camp Lemonnier, auch Frankreich, Japan, Spanien, China und Italien haben Soldaten dort stationiert. Das kleine Land am Horn von Afrika hat ein interessantes Geschäftsmodell entwickelt, er vermietet seine geostrategische Lage an jeden, der genug Geld mitbringt. Das "neue Casablanca" wird Dschibuti schon von Diplomaten genannt, weil es hier wie im Marokko der 1940er-Jahre wimmele von Spionen, Interessen, Verrat und Intrigen. Kann das gutgehen auf so engem Raum?