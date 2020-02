Es ist ein geradezu radikales Votum für eine Freiheit zum Tod, das einem zunächst einmal den Atem nimmt. Das Bundesverfassungsgericht hat ein unbedingtes Recht auf selbstbestimmtes Sterben formuliert, das jedem Individuum einen echten Anspruch einräumt, dem eigenen Leben ein Ende zu setzen.

Ein Recht, das keineswegs auf todkranke oder vom Schmerz gequälte Patienten beschränkt ist: "Es besteht in jeder Phase menschlicher Existenz", so lautet das unerhörte Diktum des Gerichts. Und nicht nur dies: Damit das Recht nicht nur auf dem Papier steht, darf, wer sterben will, die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. Die Freiheit zum Tod ist eine Freiheit, die der Staat niemandem nehmen darf, indem er "Sterbehelfer" kriminalisiert.

Das Bundesverfassungsgericht hat damit dem Staat die Herrschaft über den Tod entwunden, die er sich mit dem Sterbehilfegesetz angemaßt hat, und hat sie dem Individuum zurückgegeben. Karlsruhe mutet dem Gesetzgeber damit einen fundamentalen Rollenwandel zu - den Wandel vom Verhinderer zum Ermöglicher des Suizids. Er muss dem Recht des Einzelnen, sein Leben selbstbestimmt zu beenden, "hinreichend Raum zur Entfaltung und Umsetzung" geben, heißt es in der Entscheidung. Wenn ein Mensch den Weg ins Jenseits antreten will, darf der Staat dorthin keine Steine legen. Er muss sie vielmehr wegräumen - und ihm vielleicht sogar ein Geländer bauen.

Das Urteil dürfte die Koalition, die Sterbehilfevereine mit guten Gründen das Handwerk legen wollte, vor eine heikle Aufgabe stellen. Denn wenn sich die Situation für die Patienten nicht grundlegend ändert, wird der Gesetzgeber bei einer nun anstehenden Reform kaum anders können, als irgendeine Form organisierter Sterbehilfe zuzulassen.

Allein auf die behandelnden Ärzte zu setzen, genügt jedenfalls derzeit noch nicht, sagt das Gericht. Zu wenige Mediziner finden sich bereit, den Patienten mit einer Dosis Gift die Möglichkeit zur Selbsttötung zu verschaffen, auch, weil das Berufsrecht hier überwiegend Verbote errichtet. Denn Sterbehilfe lässt sich nicht verordnen. Es gehört zur Freiheit der Ärzte, nein zum Wunsch des Patienten zu sagen.

Trotzdem hat Karlsruhe richtig entschieden. Denn erstens wird der Richterspruch zu einem Umdenken führen, gerade auch in der Ärzteschaft, die wie niemand sonst berufen ist, den Menschen bei diesem letzten Gang zu helfen. Zweitens öffnet das Urteil keineswegs das Tor für das unkontrollierte Aufkommen privater Sterbehilfevereine - im Gegenteil.

Der Gesetzgeber darf nicht alle Tore verschließen

Das Gericht bescheinigt dem Bundestag ausdrücklich, er habe ein legitimes Ziel verfolgt, als er mit dem umstrittenen Paragrafen verhindern wollte: das Ziel, den assistierten Suizid nicht zur gesellschaftlichen Normalität werden zu lassen. Die Richter legen dem Gesetzgeber sogar so ziemlich jedes Mittel der Regulierung ans Herz, das die Rechtsordnung bereithält. Zuverlässigkeitsprüfung für Sterbehilfevereine, Aufklärungs- und Wartepflichten für Patienten, Verbote für fragwürdige Organisationsformen. Eine "umfassende Beratung" Suizidwilliger sei zwingend, heißt es in dem Urteil.

Die Botschaft aus Karlsruhe lautet: Der Gesetzgeber muss nun dafür Sorge tragen, dass Hilfsangebote zum Suizid menschlich, fürsorglich, seriös sind, vielleicht auch ermutigend, den letzten Schritt doch noch aufzuschieben. Aber er darf eben nicht alle Tore verschließen und alle Wege versperren, die vom Leben zu einem selbstbestimmten Sterben führen. Er darf die Menschen an der Schwelle zum Tod nicht alleine lassen, damit sie sich nicht vor Züge werfen oder ins Ausland bringen lassen müssen.