24. Juni 2019, 13:39 Uhr Nahles-Nachfolge SPD-Präsidium will Doppelspitze ermöglichen

SPD-Vorstand und Präsidium diskutieren über das Verfahren, mit dem die Partei künftig die Führungsspitze finden will.

Das Präsidium empfiehlt die Einführung einer Doppelspitze. Auch eine Mitgliederbeteiligung wird überlegt.

Bislang gibt es keine Kandidatinnen oder Kandidaten für den Posten, der derzeit kommissarisch mit einem Führungs-Trio besetzt ist.



Von Mike Szymanski , Berlin, und Markus C. Schulte von Drach

In der Debatte um die zukünftige Führung der SPD hat das Parteipräsidium am Mittag dem Vorstand einen ersten Vorschlag unterbreitet. Nach Informationen der SZ soll sich die Partei demnach auf eine Doppelspitze vorbereiten und in der Satzung die Grundlagen dafür schaffen.

Ein Parteitag, der über den neuen Vorstand befinden und auch über die Zukunft der großen Koalition entscheiden dürfte, soll dem Vorschlag nach vorgezogen werden. Bislang war dafür Anfang Dezember geplant. Nun soll es bereits Mitte November soweit sein - als konkretes Datum hat das Präsidium den 17. bis 19. November empfohlen. Kandidaten für die Parteispitze können sich bis zum 1. September erklären. Zur Vorauswahl soll vom 14. bis 25. Oktober eine Mitgliederbefragung stattfinden. Der überraschend lange Zeitraum könnte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey, die als mögliche Kandidatin gilt, Zeit geben, die Plagiatsvorwürfe gegen ihre Doktorarbeit zu klären.

Der Vorstand selbst tagt noch, über die Ergebnisse der Sitzung will die kommissarische Führungsspitze am Nachmittag informieren. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hatte sich bereits im ARD-Morgenmagazin überzeugt von der Idee gezeigt, die Führung der Partei auf zwei Personen zu verteilen: "Ich glaube, dass es jetzt für die SPD richtig ist, zu einer Doppelspitze zu kommen."

Es müsse in der Partei anders entschieden werden als in der Vergangenheit, in der sich immer zwei ältere Männer getroffen und entschieden hätten, wie es mit der SPD weitergehe, sagte Klingbeil. "Heute sollen die Mitglieder mitreden, es soll in den Parteigremien entschieden werden". Darüber hinaus sollte ein Führungsduo aus einer Frau und einem Mann bestehen. "Das ist gesetzt", sagte er.

Die SPD braucht eine neue 'Führungsspitze, da Andrea Nahles Anfang Juni den Posten als SPD-Chefin aufgegeben hat. Wer für den SPD-Vorsitz kandidieren wird, ist noch völlig offen. Die drei Spitzenpolitiker, die die SPD derzeit kommissarisch führen, wollen den Posten nicht längerfristig übernehmen - weder Malu Dreyer noch Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und Mecklenburg-Vorpommern, noch Thorsten Schäfer-Gümbel, SPD-Parteichef in Hessen.

Auch andere prominente SPD-Politiker wie Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und Vizekanzler, oder Bundesarbeitsminister Hubertus Heil zeigen bislang kein Interesse an dem Posten. Martin Dulig, Ostbeauftragter der SPD, forderte SPD-Kommunalpolitiker auf, zu kandidieren. "Ich würde mich freuen, wenn einer unserer erfolgreichen Oberbürgermeister die Herausforderung annimmt", sagte Dulig. Er könnt sich vorstellen, dass eine Politikerin oder ein Politiker aus dem Osten Teil der Doppelspitze wird, wollte dies ab er nicht zur Bedingung machen.

SPD-Generalsekretär Klingbeil zufolge will die Parteiführung heute noch keine Vorschläge für den Vorsitz machen. Er sprach sich aber dafür aus, dass Kandidatinnen und Kandidaten bereits im Vorfeld als Team antreten sollten. Sollten die Parteimitglieder mitentscheiden, muss ein Parteitag das Ergebnis bestätigen.

Ein Vorschlag des Bundestagsvizepräsiden Thomas Oppermann (SPD), die Wahl der Vorsitzenden für Nicht-Parteimitglieder zu öffnen, gilt als wenig aussichtsreich. Oppermann hatte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe gesagt, es wäre ein mutiger Schritt, diese Entscheidungen gegen eine Kostenbeteiligung von fünf Euro auch für interessierte Bürger zu öffnen.

Seit der deutschen Wiedervereinigung hatten 13 Männern und eine Frau den Vorsitz inne, allein in den vergangenen 20 Jahren waren es neun.