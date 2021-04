Von Matthias Kolb, Brüssel

Bei der Ankunft im Präsidentenpalast in Ankara war alles noch normal. "Bitte folgen Sie mir", sagte Recep Tayyip Erdoğan zu Charles Michel und Ursula von der Leyen, nachdem die Gäste aus Brüssel aus ihren Limousinen geklettert waren. Im Gebäude erlebte zumindest die EU-Kommissionspräsidentin eine Überraschung: Vor den Fahnen der Türkei und der Europäischen Union standen nur zwei Sessel - auf denen sich Erdoğan und EU-Ratspräsident Michel niederließen.

Von der Leyen, immerhin die erste Frau an der Spitze der Kommission und damit Chefin von 30 000 EU-Beamten, reagierte auf die Sitzordnung mit einem verblüfften "Ähmm", wie auf einer Videoaufnahme zu hören ist. Der 63-Sekunden-Clip sorgt nun als "Sofagate" für Wirbel, weil er für viele zum Machogehabe Erdoğans passt. So hatte er Ende März den Austritt der Türkei aus der Istanbul-Konvention verkündet, die Frauen vor Gewalt schützen soll. Als "Schande" bezeichnete Iratxe García Pérez, die Fraktionschefin der Sozialdemokraten im EU-Parlament, in einem Tweet die Behandlung von der Leyens, die schließlich auf einem Sofa Platz nahm.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

"Das war kein Zufall, das geschah absichtlich", kommentierte die niederländische EU-Abgeordnete Sophie in 't Veld und zeigte wie andere Beobachter auf Twitter zwei Fotos. Auf ihnen ist Erdoğan bei früheren Treffen mit der EU-Spitze in Brüssel und Antalya zu sehen: Damals wurde kein Unterschied gemacht zwischen Kommissionschef Jean-Claude Juncker und EU-Ratspräsident Donald Tusk. In 't Veld stellte noch eine andere Frage: "Warum blieb Charles Michel still?" Schließlich hätte er einen dritten Sessel verlangen oder von der Leyen seinen Platz anbieten können. Dessen Mitarbeiter sagten Politico, dass protokollarisch alles in Ordnung gewesen sei: Michel habe als Vertreter der Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten das türkische Staatsoberhaupt besucht und am Treffen hätten auch die Vertreter der jeweiligen Exekutive teilgenommen. Aus Ankara hieß es, man habe niemandem schaden wollen, wobei in Brüssel auch manche eine Falle Erdoğans nicht ausschließen wollen.

Die Substanz der Gespräche sei von der Leyen wichtiger gewesen als Protokollfragen, sagt ihr Sprecher

Am Mittwoch sagte von der Leyens Sprecher, dass die Präsidentin der EU-Kommission dem EU-Ratspräsidenten gleichgestellt ist: "Wir werden sicherstellen, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholt." Er betonte, dass von der Leyen die Substanz der Gespräche wichtiger gewesen sei als Protokollfragen.

In dem zweistündigen Treffen mit Erdoğan hatten Michel und von der Leyen betont, dass die der Türkei angebotene "Positivagenda" mit mehr Wirtschaftskooperation nur Unterstützung vom Europaparlament und den Bürgern in Europa finden werde, wenn sich in der Türkei die Presse- und Meinungsfreiheit sowie die Lage bei Menschen- und Frauenrechten verbessere. In ihrer Pressekonferenz nannte von der Leyen am Dienstag das Ziel, zwischen der EU und der Türkei eine "ehrliche Partnerschaft" aufzubauen. Diese, so scheint es jedoch, fehlt manchmal bereits zwischen den EU-Institutionen.