Am Donnerstag kamen viele Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und Fernsehens in der Slowakei in schwarzer Kleidung zur Arbeit. Journalisten anderer Medien schlossen sich aus Solidarität an. "Wir stehen RTVS bei", lautet die Parole der Unterstützer. Im Sender hieß es nur "Schwarzer Tag für RTVS". Am Mittwoch hatte die slowakische Regierung beschlossen, was längst angekündigt war: Die Sendeanstalt soll aufgelöst und neu gegründet werden. Neuer Name: STVR. Aus "Rundfunk und Fernsehen der Slowakei" wird "Slowakisches Fernsehen und Rundfunk". Dieser Name soll, so wird es im Gesetzentwurf erklärt, patriotischer sein. Zudem soll jede Nacht die Nationalhymne gespielt werden.