Sicherheitspolitik in Japan

Angehörige der japanischen Selbstverteidigungskräfte (SDF) während des Pacific Amphibious Leaders Symposium 2022 in Kisarazu.

Interview von Thomas Hahn, Tokio

Als einer der Aggressoren bekam Japan nach dem Zweiten Weltkrieg von den USA eine pazifistische Verfassung verschrieben. In deren Artikel neun verzichtet das Land "für alle Zeiten auf den Krieg als ein souveränes Recht der Nation und auf die Androhung oder Ausübung von Gewalt als Mittel zur Beilegung internationaler Streitigkeiten". Bis heute ist die Verfassung unverändert, vor allem Artikel neun ist umstritten. Nationalistische Kreise, die die Regierungspartei LDP dominieren, sehnen sich danach, diesen umzuschreiben. Dafür brauchen sie die Zustimmung ihres Koalitionspartners Komeito. Der war bislang dagegen, scheint nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine aber einzulenken. Tatsächlich? Ein Besuch bei Parteichef Natsuo Yamaguchi, 70, in der Komeito-Zentrale in Tokio.