Detailansicht öffnen Schwierige Wochen: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und BKA-Präsident Holger Münch. (Foto: Britta Pedersen/dpa)

Für wie angespannt Politik und Behörden die Sicherheitslage in Deutschland gerade halten? Eine einzige Frage an Innenministerin Nancy Faeser (SPD) reichte am Montag aus, um das klarzumachen. Ob Weihnachtsmärkte sichere Orte seien, wird Faeser bei einem Auftritt in Berlin gefragt. "Ich kann das in der Form so nicht beurteilen", antwortet Faeser. Eine Garantie könne sie natürlich nicht abgeben, räumt die SPD-Politikerin ein. Großveranstaltungen hätten ja immer eher Gefährdungspotenzial. Die Sicherheitsbehörden hätten solche Veranstaltungen allerdings auch besonders im Blick und seien wachsam, gerade in diesem Jahr.