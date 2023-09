USA:Showdown vor dem Shutdown

Im US-Haushaltsstreit hat der Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy , kurz vor dem befürchteten Shutdown einen Entwurf für eine Übergangsfinanzierung angekündigt. Der Republikaner erklärte am Samstag, die Kongresskammer werde über eine Vorlage abstimmen, um die Regierungsgeschäfte weitere 45 Tage am Laufen zu halten. Zum Zeitpunkt von McCarthys Ankündigung war der Shutdown nur noch zwölf Stunden entfernt (Sonntag 6 Uhr MESZ).

Sollte auch dieser Entwurf scheitern, dann steht den US-Bundesbehörden die landläufig "Shutdown" genannte Etat-Sperre ins Haus. In der größten Volkswirtschaft droht Hunderttausenden Staatsbediensteten dann unbezahlter Zwangsurlaub. Zahlreiche Ämter, Museen und Nationalparks müssen dann zumindest vorübergehend geschlossen werden. Es wäre der vierte Shutdown innerhalb eines Jahrzehnts und der 15. seit 1981.

Für McCarthy ist sein Last-Minute-Versuch zu einer Einigung mit erheblichen politischen Risiko verbunden. Ursprünglich hatte er mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden abgesprochen, wie die Finanzierung des Bundes ab dem neuen Fiskaljahr am 1. Oktober aussehen sollte. Eine Gruppe von gut 20 erzkonservativen Republikanern im Repräsentantenhaus, weigert sich jedoch, McCarthy zu unterstützen.

Komplizierte Mehrheitsverhältnisse

Am Freitag war ein anderer von McCarthy vorgelegter Vorschlag an diesen republikanischen Rebellen gescheitert. In den USA gibt es keinen Fraktionszwang und die Republikaner haben in der Kongresskammer eine vergleichsweise kleine Mehrheit mit 221 zu 212 Stimmen. Das führt zu einer komplizierten Situation. Entwürfe der Demokraten werden von der republikanischen Mehrheit abgelehnt. Entwürfe der Republikaner hätten eine Chance, aber nur wenn wirklich alle Republikaner dafür stimmen - oder aber auch Demokraten für den Vorschlag stimmen. Das haben sie bisher nicht getan, weil die Entwürfe immer wieder empfindliche Einsparungen bei Herzensprojekten der Demokraten vorsehen. Im aktuellen Entwurf fehlt beispielsweise komplett die finanzielle und militärische Unterstützung der USA für die Ukraine im Krieg gegen Russland.

Ob alle Demokraten auch angesichts des unmittelbar drohenden Shutdowns standhaft bleiben, ist unklar. Selbst wenn McCarthy seinen Entwurf durchbringen kann, dürfte es für ihn ungemütlich werden. Die republikanischen Rebellen haben gedroht, ihn zu stürzen, wenn er einen Vorschlag mit demokratischer Hilfe durchs Repräsentantenhaus bringt. Um die nun vorgeschlagene Übergangsregelung rechtzeitig zu beschließen, ist ein beschleunigtes Verfahren notwendig, das eine Zwei-Drittel-Mehrheit erfordert - McCarthy wäre also in jedem Fall auf Unterstützung der Demokraten angewiesen.

Jeder Entwurf müsste ohnehin noch vom Senat bestätigt werden. Dort halten Bidens Demokraten die Mehrheit. Die Kongresskammer verfolgt jedoch einen eigenen Entwurf, zu dem im Laufe des Samstags weitere verfahrenstechnische Abstimmungen geplant waren. Erst wenn der Kongress als Ganzes eine einheitliche Vorlage verabschiedet hat, kann diese dem Präsidenten zur Unterschrift vorgelegt werden.

Der Streit im Kongress findet vor dem Hintergrund des Wahlkampfs statt. Anfang November 2024 wird nicht nur ein neuer Präsident, sondern auch ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Eine zentrale Frage für die Abgeordneten ist deshalb, wem die Bürger im Falle eines Shutdowns die Schuld geben würden. Während Biden die Abgeordneten aufgefordert hat, sich zu einigen, hat sein wichtigster republikanischer Rivale, sein Amtsvorgänger Donald Trump, die erzkonservativen Abgeordneten zum Durchhalten aufgefordert.