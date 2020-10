Gesinnungstest vor der Einstellung? Auszubildende und Studierende an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg in Oranienburg.

Nach einem Bericht des Bundesamts für Verfassungsschutz gab es in vier Jahren mehr als 300 Verdachtsfälle von Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden. Für den Bundesinnenminister kein Grund für eine tiefere Untersuchung.

Für Horst Seehofer steht fest: "Wir haben kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden." Das ergebe seiner Analyse nach der erste Lagebericht des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV) über "Rechtsextremisten in Sicherheitsbehörden", der am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Demnach habe es Deutschland mit einer geringen Fallzahl zu tun, besonders, wenn man auf die "bewiesenen Fälle" schaue. "Die ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 99 Prozent, steht fest auf dem Boden des Grundgesetzes", erklärte der Bundesinnenminister von der CSU.

Seehofer wies deshalb zum wiederholten Male die Forderung nach einer wissenschaftlichen Untersuchung innerhalb der Polizeibehörden zurück. Stattdessen werde er dem Kabinett vorschlagen, eine Studie zu Rassismus in der gesamten Bevölkerung in Auftrag zu geben. "Die Untersuchung einer Berufsgruppe ist nicht zielführend", sagte Seehofer.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hatte für den Lagebericht einen Fragebogen an jede einzelne Behörde verschickt. Präsident Thomas Haldenwang stellte die Zahlen des Lageberichts vor. Demnach gab es zwischen 2017 und Ende März 2020 insgesamt 319 Rechtsextremismus-Verdachtsfälle in den Sicherheitsbehörden der Länder. In den Behörden des Bundes wie der Bundespolizei oder Verfassungsschutz kamen 58 Verdachtsfälle hinzu. Hinzu kommen dem Bericht zufolge 1064 Verdachtsfälle beim Militärischen Abschirmdienst für den Bereich der Bundeswehr.

Laut eines Vorabberichts des Spiegels, meldete von den Ländern Hessen mit 59 die meisten Verdachtsfälle bei der Polizei, danach folgten Berlin (53), Nordrhein-Westfalen (45), Bayern (31) und Sachsen (28). Das Saarland habe keinen Fall gemeldet, Bremen einen. Zumeist würden disziplinarrechtliche oder strafrechtliche Verfahren eingeleitet, rund 20 Prozent dieser Verfahren seien eingestellt worden.

Seehofer erklärte, dass jeder einzelne rechtsextremistische Fall "eine Schande" sei. Dadurch würden letztlich alle Mitarbeiter in Mitleidenschaft gezogen. Solche Fälle müssten gerade bei Sicherheitsbehörden "konsequent" aufgeklärt werden, es dürfe "keinerlei Toleranz" geben. Er appellierte an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Sicherheitsbehörden, aktiv hinzuschauen und die Werte des Grundgesetzes zu verteidigen. Es sei kein Denunziantentum, schließlich habe jeder Mitarbeiter einen Eid auf die Verfassung geschworen. "Auch passives Mitläufertum ist nicht erlaubt." Haldenwang weitete den Blickwinkel auf den öffentlichen Dienst aus. Auch hier müsse jedem klar sein, dass für Antisemitismus, Rassismus und Rechtsextremismus kein Platz sei.

Zuvor hatte der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mathias Middelberg, für eine gründlichere Untersuchung plädiert. Die Fallzahlen seien zwar mit Blick auf die mehr als 300 000 Mitarbeitern gering, "dennoch sind die mittlerweile bei der Polizei und bei anderen Sicherheitsbehörden erkannten Fälle von Rechtsextremismus und Rassismus keine Einzelfälle mehr", sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur.

Middelberg sprach sich für eine "vom Bund koordinierte tiefgehende Analyse" der konkreten Fälle von Rechtsextremismus und Rassismus aus, die in den Bundesländern in den vergangenen vier Jahren aufgedeckt wurden. Dabei sollte seiner Ansicht nach ermittelt werden, "wann und wie die Beteiligten sich radikalisiert haben, inwieweit nachzuarbeiten ist bei Aus- und Fortbildung und ob es Nachbesserungsbedarf gibt hinsichtlich der Aufdeckung".

Die Grünen-Innenpolitikerin Irene Mihalic wirbt dafür, bei der Polizei mehr unabhängige Ansprechpartner für Hinweise etwa zu rechtsextremistischen Vorfällen zu installieren. "Also unabhängige Ansprechstellen wie Polizeibeauftragte, die außerhalb der Hierarchie verankert sind, an die man sich vertrauensvoll wenden kann und sich auch erst mal einen Rat holen kann, wie man mit der konkreten Situation umgeht", sagte Mihalic am Dienstag im ZDF-"Morgenmagazin". In vielen Ländern und beim Bund fehlten solche Strukturen.

FDP-Innenpolitiker Konstantin Kuhle forderte, Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden bundesweit schon vor der Einstellung vom Verfassungsschutz überprüfen zu lassen. "Die Frage nach der Verfassungstreue von Mitarbeitern der Sicherheitsbehörden stellt sich schon bei der Einstellung", sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sogenannte Regelanfragen werden dem Bericht zufolge bereits in Bayern bei Bewerbern für den Justizdienst durchgeführt, Mecklenburg-Vorpommern und Bayern planen eine solche Überprüfung demnach auch im Polizeidienst.