Der ukrainische Botschafter trifft in Schwerin Ministerpräsidentin Schwesig, die einst mit Russland verbandelt war und für die Pipeline Nord Stream 2 gekämpft hat. In Kiew bringt das einen aus der Fassung: Andrij Melnyk.

Von Georg Ismar, Berlin

Manuela Schwesig wollte alles vergessen machen. Schnell. Die Klima-Stiftung, die ausgeheckt wurde, um die Nord-Stream-2-Pipeline durch die Ostsee trotz US-Sanktionen zu Ende zu bauen, sollte aufgelöst werden. Das russische Stiftungskapital von 20 Millionen Euro sollte in die Ukraine-Hilfe fließen.

Das hat beides bis heute nicht geklappt. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern hat nun diese Woche versucht, symbolisch zumindest einen Neubeginn in den Beziehungen zur Ukraine zu begehen, um die Ernsthaftigkeit ihres Bruchs mit Moskau zu unterstreichen. Sie hat bei schönstem Sonnenschein den neuen Botschafter Oleksii Makeiev in Schwerin empfangen.

Die SPD-Politikerin sicherte ihm die Hilfe ihres Bundeslands bei einem "hoffentlich baldigen" Wiederaufbau der Ukraine zu. "Gerne würden wir als Bundesland dazu eine Partnerschaft mit einer Region eingehen", sagte Schwesig. Mecklenburg-Vorpommern stehe an der Seite der Ukraine. Man helfe bei der Aufnahme von Flüchtlingen und Hilfstransporten.

Schwesig bekommt derzeit in der Flüchtlingspolitik harsche Bürgerproteste zu spüren, ebenso gibt es viel Protest gegen die anstelle der Pipeline nun geschaffenen riesigen, schwimmenden Flüssiggas-Terminals an den Küsten, mit viel Schiffsverkehr, um neues Gas zu den Terminals zu bringen. Und weiter gibt es eine starke Russlandsympathie in der Bevölkerung.

Die Waffenhilfe geht auch ohne Melnyks Dampfhammer-Methode weiter

Als die Bilder über die Begegnung von Ministerpräsidentin und Botschafter zirkulierten, griff in Kiew einer zum Mobiltelefon, der sowohl mit Schwesig als auch Makeiev ein großes Problem hat: dessen Vorgänger als Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrij Melnyk. "Diese Frau hat wie eine Löwin für Nord Stream 2 als Putins Trojanisches Pferd gekämpft", twitterte Melnyk erbost. "Ich würde dieser Dame NIE meine Hand reichen", twitterte Melnyk.

Der nächst Affront gegen seinen Nachfolger. Seit Wochen geißelt Melnyk immer wieder den Kurs Makeievs als zu soft gegenüber Deutschland. Aber dieser hat für ein wahres Tauwetter gesorgt - und einige Scherben zusammengekehrt, die Melnyk hinterlassen hat. So wird es jedenfalls in Bundestag und Bundesregierung geschildert.

Immer wieder lautet Makeievs Slogan "Danke Deutschland", er bereist alle Bundesländer, umschmeichelt Regierungsvertreter - und die Waffenhilfe geht auch ohne Melnyks Dampfhammer-Methode weiter. Zuletzt wurde ein neues Paket im Volumen von 2,7 Milliarden Euro angekündigt, und auch das Verhältnis zwischen Präsident Wolodymyr Selenskyj und Kanzler Olaf Scholz (SPD) ist wesentlich besser geworden.

Detailansicht öffnen Er ist inzwischen stellvertretender Außenminister in Kiew - aber immer noch leidenschaftlicher Kommentator der deutschen Innenpolitik: Andrij Melnyk. (Foto: Christian Spicker/Imago)

Melnyk glaubte, nur mit viel öffentlichem (Twitter-)Druck seien die Deutschen und ihr Kanzler zu mehr Mut zu bewegen; aber Kanzler Scholz orientierte sich eher an Risikoabwägungen, vor allem am Risiko einer nuklearen Eskalation durch Russland. Das scheint mit dem Einwirken Chinas geringer geworden zu sein. Melnyk ist als stellvertretender Außenminister jetzt eigentlich zuständig für Lateinamerika, äußert sich aber immer wieder zur Innenpolitik in Deutschland - und zu Makeiev. In Kiew erwägen sie, Melnyk als Botschafter nach Brasilien zu versetzen, es ist aber noch nicht entschieden. Das Land ist sehr sensibel, was die Einmischung in innere Angelegenheiten betrifft - und ein Partner Russlands.

Der Höhepunkt war ein Frontalangriff Melnyks jüngst im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Indem er alles zertrampelt, was sein Vorgänger mit Schweiß und Blut geschaffen hat, hat Herr Makeiev auch mir einen Fehdehandschuh ins Gesicht geschleudert", sagte Melnyk dort. "Er sollte sein Gesäß hochkriegen, bei überlebenswichtigen Themen wie deutschen Kampfjets und Kriegsschiffen sowie einem Nato-Beitritt endlich lautstark werden und Ergebnisse liefern", warf er ihm lautstark Leisetreterei vor.

Der Ärger mit der Klimastiftung bleibt

In einem Punkt hat Melnyk Recht behalten. Im Januar 2021, kurz nach dem Beschluss des Schweriner Landtags zur Einrichtung der Stiftung Klima- und Umweltschutz MV, betonte der damals weitgehend unbekannte ukrainische Botschafter, die Pipeline sei brandgefährlich für die Energiewende und für die europäische Solidarität. "Dieses unglaubliche Gas-Spektakel aus Mecklenburg- Vorpommern erinnert an Schummel-Lieschen und Hütchenspielchen." Melnyk prophezeite, das werde für Schwesig im Scherbenhaufen enden.

Und schnell wird Schwesig diese Altlasten, die auch ihre bundespolitischen Ambitionen geschmälert haben, in der Tat nicht los. Ein Untersuchungsausschuss untersucht das teils doch sehr vertraut wirkende Zusammenspiel zwischen Nord-Stream-Leuten und Landesregierung. Die Ministerpräsidentin hat sich zudem mit ihrem Vorgänger und Förderer, Erwin Sellering, beide SPD, überworfen.

Sellering wurde von der Landesregierung - und auf Wunsch von Nord-Stream-Chef Matthias Warnig - damals zum Vorstand der Stiftung gemacht, weigert sich aber bis heute, den Weg zur Auflösung freizumachen. Weil der offizielle Stiftungszweck, Umwelt- und Klimaschutz, nicht erloschen sei. Der wirtschaftliche Teil der Stiftung, über den Verträge mit 80 Unternehmen für Nord Stream 2 abgeschlossen wurden und sogar ein Schiff für die Befestigung der Pipeline am Meeresboden gekauft wurde, ist jedoch aufgelöst.

Das stand auch für Sellering außer Frage. Dank der gewagten, auch von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisch beäugten Konstruktion konnte die Pipeline zwar trotz der Drohungen von US-Sanktionen zu Ende gebaut werden. Die Stiftung gab beteiligten Firmen durch die Abschlüsse von Verträgen mit ihr quasi staatlichen Schutz; das machte es für die USA schwerer, dagegen vorzugehen. Dann kam aber Wladimir Putins Kriegsbefehl zum Überfall der Ukraine, und die Pipeline ging nie ans Netz.

"Es war richtig, an der Vollendung der Pipeline mitzuarbeiten. Verlässliche Lieferungen von bezahlbarem Gas als wichtigste Brückentechnologie sind Voraussetzung für das Gelingen der Energiewende", sagt Sellering im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung rückblickend. "Allerdings war es auch richtig, nach dem Einmarsch sofort jede weitere Mitarbeit zu stoppen, den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb abzuwickeln und in der Satzung jeden Bezug zur Nord Stream 2 zu tilgen. Das haben wir getan."

"Die alte Stiftung gibt es nicht mehr", betont Sellering. Er warnt daher indirekt Schwesig, der Ukraine allzu große Hoffnungen zu machen, dass sie als Widergutmachung mit den Stiftungsmillionen rechnen kann. "Eine Aufhebung oder Auflösung der inzwischen reinen Klimastiftung ist rechtlich ausgeschlossen", sagt Sellering. Die Stiftung werde sich noch auf viele Jahre gute Klimaschutzarbeit leisten können, sagt Sellering Richtung Schwesig.