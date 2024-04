Mehr als 1000 Demonstranten haben am Samstag an einer Kundgebung von Islamisten teilgenommen. Im Stadtteil St. Georg protestierten sie gegen Islamfeindlichkeit in Politik und Medien. Auf Plakaten waren Slogans wie "Kalifat ist die Lösung" zu lesen. Der Anmelder der Kundgebung soll einer als extremistisch eingestuften Gruppierung nahestehen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte dazu dem Tagesspiegel, es sei "schwer erträglich", eine solche Demonstration zu sehen. "Es ist gut, dass die Hamburger Polizei mit einem Großaufgebot Straftaten entgegengewirkt hat", so Faeser.