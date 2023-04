Von Isabel Pfaff, Bern

Der Krieg in der Ukraine hat auch das internationale Image der Schweiz verändert. Seit Beginn des russischen Angriffs knirscht es immer wieder heftig zwischen Bern und seinen westlichen Partnern: Das Land hat nicht nur Mühe, seine neutrale Position beim Thema Waffenlieferungen begreiflich zu machen. Es muss sich auch mit dem Vorwurf beschäftigen, es biete russischen Oligarchen und ihren Vermögen Unterschlupf. Und so gilt die Schweiz immer weniger als die neutrale Vermittlerin mit humanitärem Profil, als die sie sich selber gerne sieht, sondern immer öfter als Sonderling, der wirtschaftlich und auch in Sicherheitsfragen gern von seinen Partnern profitiert, aber auf den im Krisenfall kein Verlass ist.

Nun hat Bundespräsident Alain Berset am Dienstag die Gelegenheit, die Gemüter zumindest in Deutschland ein wenig zu beruhigen. Der sozialdemokratische Innen- und Gesundheitsminister übt das Präsidentenamt turnusgemäß in diesem Jahr aus. Er wird in Berlin zunächst Bundeskanzler Olaf Scholz und dann den deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier treffen. Mit Scholz, so teilt dessen Sprecherin mit, ist ein Gespräch über "bilaterale und wirtschaftspolitische Fragen" geplant. Aber auch "die aktuelle sicherheitspolitische Lage in Europa" angesichts des Krieges in der Ukraine soll Thema sein.

Für Berset dürfte das eher unangenehm werden. Denn kurz vor Ostern ist in Bern ein Brief eingetroffen, unterzeichnet von den Botschaftern der G7-Staaten und der EU in der Schweiz, der schon mal den Ton vorgab: Man habe Bedenken, hieß es da, dass die rechtlichen Bestimmungen in der Schweiz die Suche nach russischen Geldern erschweren würden. Ja, die Schweiz habe zum Ende des vergangenen Jahres 7,5 Milliarden Franken (7,6 Milliarden Euro) an russischen Vermögenswerten eingefroren - aber "unabhängige Quellen" würden die tatsächlich in der Schweiz gehaltenen russischen Vermögen "deutlich höher" einschätzen. Die Botschafter würden "die Besorgnis teilen", dass diese Schlupflöcher im schweizerischen Rechtssystem den Ruf des Landes gefährden könnten.

Eine deutliche Rüge von den Partnern

Etwas weniger fürsorglich schreiben die Botschafter weiter: Das internationale Sanktionsregime gegen Russland profitiere vom Austausch der teilnehmenden Länder. Es sei deshalb "bedauerlich", dass die Schweiz bis heute nicht an der Task Force "Russian Elites, Proxies and Oligarchs" (Repo-Taskforce) der G-7-Staaten, der EU und Australiens teilnehme - eine für Diplomaten überraschend deutliche Rüge.

Über den Brief hatten mehrere Schweizer Medien vorab berichtet, die Tamedia-Zeitungen haben ihn mittlerweile in voller Länge ins Netz gestellt. Auch dank dieser breiten Streuung hat das Schreiben seinen Zweck nicht verfehlt: Im Land ist spätestens jetzt klar, dass der kriegsbedingte Unmut über die Schweiz so schnell nicht verfliegen wird.

Denn auch wenn die Schweiz immer wieder betont, dass sie an der Seite der Ukraine stehe: Die Waffenfrage etwa ist immer noch nicht gelöst. Bislang verbieten es die Schweizer Neutralität und das Kriegsmaterialgesetz, dass Bern es einem Staat wie Deutschland erlauben darf, von der Schweiz gekaufte Rüstungsgüter an die Ukraine weiterzugeben. Deutschland, Dänemark und Spanien haben im Verlauf des Krieges entsprechende Gesuche gestellt, jedoch alle ein Nein aus Bern erhalten. Der zuweilen laut geäußerte Ärger darüber, insbesondere aus der deutschen Hauptstadt, hat daran nichts geändert. Auch mehrere Vorstöße im Schweizer Parlament dazu sind im März gescheitert.

In der Schweiz gibt es russisches Geld in dreistelliger Milliardenhöhe

Zusätzlich wirft Fragen auf, wie die Schweiz die EU-Sanktionen umsetzt. Zwar sind 7,5 Milliarden Franken gesperrter Gelder eine beachtliche Summe, verglichen mit 21,5 Milliarden Euro (etwa 21,1 Milliarden Franken) in der gesamten EU. Aber die Schweiz ist ein führender internationaler Finanzplatz, nach einer Schätzung der Schweizerischen Bankiervereinigung befinden sich zwischen 150 und 200 Milliarden Franken an russischem Geld in der Schweiz. Auch wenn dies nicht alles sanktionierten Personen gehört: Es ist gut möglich, dass noch nicht alles eingefroren ist, was eingefroren werden sollte - auch, weil die Schweiz die Finanzsanktionen nicht mittels einer Taskforce umsetzt wie andere Länder, sondern über eine einfache Meldepflicht.

Hinzu kommt die Debatte über das Einziehen gesperrter russischer Vermögen, um damit den Wiederaufbau in der Ukraine zu finanzieren. Die Sache ist eigentumsrechtlich heikel, und so haben die USA und die EU bislang noch keine Lösung gefunden, trotz politischen Willens. Die Schweiz hat sich hingegen schon Mitte Februar deutlich positioniert: Eine Arbeitsgruppe sei zu dem Schluss gekommen, "dass die entschädigungslose Enteignung von Privateigentum rechtmäßiger Herkunft nach Schweizer Recht nicht zulässig ist". Wieder eine Absage aus der Schweiz also - so sehen das zumindest ihre westlichen Partner.

Der vorösterliche Brief, so scheint es, sollte den Druck noch einmal erhöhen - nach einigen überraschend deutlichen Interviews, etwa des US-Botschafters Scott Miller, der die Schweiz aufgrund der Verwerfungen "in der schwersten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg" sieht.

In Bern sieht man das offenbar anders. Die "effektive und lückenlose Umsetzung" der EU-Sanktionen habe für die Schweizer Regierung Priorität, schreibt das Wirtschaftsministerium in einer Reaktion auf den Botschafterbrief. Und betont: Die Zusammenarbeit mit den Ländern, welche die unterzeichnenden Botschafter vertreten, funktioniere in Fragen der Sanktionsumsetzung "auf technischer Ebene reibungslos". Man verfolge zwar die Entwicklung der Repo-Taskforce und arbeite mit Partnerländern, einschließlich den USA und den EU-Mitgliedstaaten, zusammen. Aber: "Derzeit wird ein offizieller Beitritt der Schweiz (...) nicht als eine prioritäre Option betrachtet." Noch eine Absage. Bundespräsident Berset wird sie in Berlin erklären müssen.