Von Alexander Hagelüken, Susanne Klein und Ulrike Nimz

Als die Kultusminister der Länder am Montagvormittag miteinander per Video konferieren, müssen sie keine Propheten sein, um in die Zukunft zu sehen: Angesichts der immer noch hohen Infektionszahlen, der Belastung in Krankenhäusern und der Sorge um die Mutation des Coronavirus können sie davon ausgehen, dass der Corona-Lockdown in Deutschland über den 10. Januar hinaus verlängert werden wird.

Ein entsprechender Beschluss von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den 16 Ministerpräsidentinnen und -präsidenten in ihrer für diesen Dienstag angesetzten Videorunde gilt schon seit Tagen als so gut wie sicher - und die Kultusminister sind aufgefordert, für diesen Beschluss eine Empfehlung vorzubereiten: Wie soll die Politik mit den Schulen umgehen?

Zehn Monate nachdem für Kinder und Jugendliche eine in der Geschichte der Bundesrepublik nie da gewesene Unterrichtskrise angebrochen ist, wohnt dieser Frage mehr Brisanz inne denn je. Von der Antwort hängt ab, ob ein weiteres Schulhalbjahr für zahlreiche Schüler und Schülerinnen großteils verloren geht. Viele Eltern, Bildungsexperten und Kinderärzte fordern so viel Präsenzunterricht wie nur irgend möglich und erinnern an die Folgen der Schulschließungen im abgelaufenen Jahr, insbesondere für Kinder aus armen oder bildungsfernen Familien.

Schulen können länger geschlossen bleiben

Auch die Kultusminister selbst werden seit Monaten nicht müde, "die große pädagogische Bedeutung des Präsenzunterrichts" herauszustreichen, wie die neue Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), die brandenburgische Bildungsministerin Britta Ernst, am Montag noch einmal betont.

Montagnachmittag dann stellt Ernst vor, worauf sie und ihre Ressortkollegen sich geeinigt haben. Es ist eine Kehrtwende.

Demnach könnten Deutschlands Schulen länger als bislang geplant geschlossen bleiben. Aufgrund des Infektionsgeschehens müssten unter Umständen die im Dezember beschlossenen Maßnahmen in Deutschland oder in einzelnen Ländern fortgeführt werden. Das klingt so entschieden wie vage. Genauso vorsichtig formuliert die KMK ihren Ausblick: "Sollte es zu Lockerungen der im Dezember 2020 beschlossenen Maßnahmen kommen, müssen die Schulen von Anfang an dabei sein", heißt es in dem Beschluss.

Stufenplan für mögliche Lockerungen

Etwas konkreter formuliert es Britta Ernst: "Wenn sich in den Ländern Spielräume für Lockerungen ergeben, sollen die Grundschülerinnen und Grundschüler bzw. die unteren Jahrgänge als erstes wieder die Schule besuchen können." Zudem sollten für die Abschlussklassen weiterhin Ausnahmen vom Distanzunterricht möglich sein. Ursprünglich war der Teil-Lockdown für die Schulen bis Ende dieser Woche vorgesehen.

Für das Wenn-dann-Szenario möglicher Lockerungen, wann auch immer mit ihnen zu rechnen ist, legen die Schulminister einen Stufenplan vor. Zuerst sollen demnach die Jahrgänge 1 bis 6 an die Schulen zurückkehren. Ältere Schüler, die keine Abschlussprüfungen vor sich haben, sollen zunächst auf Distanz und erst in Stufe 2 abwechselnd zu Hause und in der Schule unterrichtet werden. Stufe 3 sieht Präsenzunterricht für alle Schüler und Schülerinnen vor.

Schulen nach ähnlichen Kriterien zu behandeln wie Restaurants oder Boutiquen, galt seit vergangenem Sommer als inakzeptabel. Nun aber beugt sich die KMK, der Druck war wohl zu groß, die Warnungen vor epidemiologischen Risiken von Schulöffnungen zu zahlreich.

Schulschließungen haben wohl keine großen wirtschaftlichen Auswirkungen

Nicht nur der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hatte vor Präsenzunterricht gewarnt. "Es ist allen klar, dass bei dem jetzigen Infektionsgeschehen eine vollständige Öffnung der Schulen nicht verantwortbar wäre", sagte auch der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger am Montagmorgen. Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) hielt Präsenzunterricht für alle Jahrgänge ebenfalls für "nicht vorstellbar".

An Inzidenzzahlen oder andere Kritierien knüpft die KMK ihren Stufenplan nicht. Die Umsetzung obliegt den Ländern. Einige waren bereits mit strengeren Aussagen vorgeprescht. So machte Bayern wenig Hoffnung auf eine schnelle Öffnung der Schulen, eine Entscheidung soll am Mittwoch fallen. In Sachsen, das die mit Abstand höchsten Fallzahlen verzeichnet, sollen Schulen und Kitas weiter geschlossen bleiben, ebenso im stark betroffenen Thüringen.

Immerhin sind die direkten wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahmen womöglich nicht groß. "Eine bis Ende Januar verlängerte Schließung der Schulen verursacht wahrscheinlich keine stark negative Wirkung auf die Konjunktur", schätzt Timo Wollmershäuser vom Münchner Ifo-Institut. Beim Lockdown im vergangenen Frühjahr hätten Unternehmen selten angegeben, dass sie ihre Tätigkeit wegen ausbleibenden Personals reduzieren müssten. Arbeitnehmer betreuten ihre Kinder im Home-Office mit und holten abends liegen gebliebene berufliche Aufgaben nach oder fanden andere Betreuungsmöglichkeiten.