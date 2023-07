Bevor der Kanzler in den Urlaub fährt, muss er Fragen beantworten. Für den Kompromiss zum Heizungsstreit findet er trotz des monatelangen Streits lobende Worte. Verfolgen Sie die Pressekonferenz jetzt im Livestream.

Von Ida Morganti und Leopold Zaak

Bundeskanzler Olaf Scholz stellt sich den Fragen der Journalisten bei der traditionellen Sommer-Pressekonferenz. Die Themen sind vielfältig: vom Krieg in der Ukraine, dem Nato-Gipfel in Vilnius bis hin zur am Donnerstag vorgestellten China-Strategie der Regierung.

Zunächst aber muss er zum Streit in der Ampel-Koalition Stellung beziehen. Der Frage zu seiner eigenen Rolle im Streit um das Heizungsgesetz, weicht Scholz eher aus. Er hatte sich in dem Konflikt auffällig zurückgehalten, lobt aber nun den Kompromiss der Regierung. Man müsse in solchen Fragen pragmatisch sein und dürfe das Ziel nicht aus den Augen verlieren. "Kompromisse finden und Fünfe grade sein lassen, das bringt Deutschland nach vorne", sagt er.

Die aktuell hohen Umfragewerte der AfD führt Scholz auf die Zukunftssorgen der Menschen zurück. Daher sei es wichtig, den Bürgern die Ängste vor der Zukunft zu nehmen. Er sei zuversichtlich, dass die Partei bei der nächsten Bundestagswahl nicht anders abschneiden werde als bei der vergangenen Wahl im Jahr 2021. "Es wird gut ausgehen für jede und jeden Einzelnen von uns", sagt er.

Für Scholz ist es die zweite Sommer-PK als Bundeskanzler. Im Anschluss fahren die Kanzler meist in den Urlaub. Scholz fährt kommende Woche ins nicht näher genannte "befreundete europäische Ausland".